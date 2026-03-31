martes 31 de marzo de 2026
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31 de marzo de 2026
De retorno.

Tamara Paganini regresó a Gran Hermano Generación Dorada: "Hola hijos de p..."

Tamara Paganini volvió a Gran Hermano Generación Dorada, a 25 años de su paso por el certamen, y dejó su sello apenas ingresó a la casa.

Tamara Paganini volvió a Gran Hermano.&nbsp;

Tamara Paganini volvió a Gran Hermano. 

El regreso de Tamara Paganini a Gran Hermano Hermano Generación Dorada se convirtió uno de los momentos más relevantes de la temporada. A 25 años de su primera participación, volvió a cruzar la puerta de la casa del certamen de Telefe.

Todo comenzó en el estudio, donde Santiago del Moro la presentó destacando la importancia de su retorno. "Entrás a la casa, sabés de qué se trata, sé que va por todo. Es tu gran revancha no en el juego, sino en la vida", dijo.

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Tamara Paganini lanzó una frase que marcó territorio y encendió el juego: "La casa es mía, todos los demás son ocupas. Voy por la revancha".

Incluso, en su ingreso, sorprendió con un grito que rápidamente se volvió viral: “Hola hijos de p…”, dejando en claro que no iba a pasar desapercibida.

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Tamara Paganini, dentro de la casa.

Tamara Paganini, dentro de la casa.

Ya instalada dentro de la casa, la exparticipante recorrió los distintos espacios junto a Solange Abraham y Danelik, quienes le oficiaron de guías para la recién llegada.

Luego, eligió el cuarto de los hombres, donde se ubicó junto a Eduardo Carrera, ex Gran Hermano 2023, protagonizando además uno de los momentos más emotivos de la noche. Se fundieron en un abrazo largo y ese instante terminó de sellar un regreso cargado de historia, nostalgia y expectativa.

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