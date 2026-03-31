Tamara Paganini regresó a Gran Hermano Generación Dorada: "Hola hijos de p..."

El regreso de Tamara Paganini a Gran Hermano Hermano Generación Dorada se convirtió uno de los momentos más relevantes de la temporada. A 25 años de su primera participación, volvió a cruzar la puerta de la casa del certamen de Telefe .

Todo comenzó en el estudio, donde Santiago del Moro la presentó destacando la importancia de su retorno. "Entrás a la casa, sabés de qué se trata, sé que va por todo. Es tu gran revancha no en el juego, sino en la vida", dijo.

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Minutos después, y tras un video que anticipaba su ingreso, Tamara Paganini apareció en el jardín de la casa mientras sonaba la canción “Amor Narcótico”.

La sorpresa fue general y muchos de ellos no ocultaron lo que significaba compartir la convivencia con alguien que fue protagonista de una de las ediciones más recordadas.

Tamara Paganini encendió Gran Hermano Generación Dorada

Tamara Paganini lanzó una frase que marcó territorio y encendió el juego: "La casa es mía, todos los demás son ocupas. Voy por la revancha".

Incluso, en su ingreso, sorprendió con un grito que rápidamente se volvió viral: “Hola hijos de p…”, dejando en claro que no iba a pasar desapercibida.

DSC_3309 Tamara Paganini, dentro de la casa.

Ya instalada dentro de la casa, la exparticipante recorrió los distintos espacios junto a Solange Abraham y Danelik, quienes le oficiaron de guías para la recién llegada.

Luego, eligió el cuarto de los hombres, donde se ubicó junto a Eduardo Carrera, ex Gran Hermano 2023, protagonizando además uno de los momentos más emotivos de la noche. Se fundieron en un abrazo largo y ese instante terminó de sellar un regreso cargado de historia, nostalgia y expectativa.