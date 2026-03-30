Támara Paganini vuelve a la casa de Gran Hermano después de 25 años: reemplazará a Mavinga

Santiag o del Moro confirmó que Tamara Paganini ingresa este lunes por la noche a Gran Hermano Generación Dorada. Fue una de las participantes de la primera edición del certamen en Argentina, en 2001, donde fue subcampeona detrás de Gustavo Corazza.

La noticia fue confirmada por Santiago del Moro a través de las redes sociales. "Hoy 22.25hs vuelve ella a su casa... y vuelve por todo. Bienvenida Tamara", escribió el animador en sus historias de Instagram.

La noticia generó una enorme expectativa por la presencia de una histórica del ciclo y por el revuelo que generará en la casa. Tamara Paganini ingresa para cubrir el lugar dejado por Jenny Mavinga , quien dejó el programa de Telefe hace unos días.

Este lunes por la noche Gran Hermano Generación Dorada vivirá la eliminación de un nuevo participante junto con el regreso de Tamara Paganini .

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El recuerdo de Tamara Paganini de su paso por Gran Hermano

La primera edición de Gran Hermano, que comenzó el 10 de marzo de 2001, tuvo 14 concursantes y Tamara Paganini es una de más recordadas. “Tenía 27. Era joven, aunque con cara y actitud de pendeja. Mucha gente pensaba que tenía menos edad”, recordó en una entrevista con el programa televisivo Noche al Dente.

“Hoy te dicen que sos como ‘la furia’ de esa época. ¿Ves algo tuyo en ella?“, le preguntó Fernando Dente en la entrevista en comparación con la polémica exparticipante.

Sin dudarlo, Tamara Paganini contestó: ”Sí. Pero creo que si yo hubiera entrado sabiendo todo lo que se sabe afuera, porque mi edición fue la primera y no teníamos idea de nada, hubiera entrado con otra mentalidad".