Don Osvaldo, la banda de Pato Fontanet, en Huracán: cuándo salen a la venta las entradas

Don Osvaldo, la banda de rock de Pato Fontanet, viene de presentarse en el Hipódromo de La Plata en febrero de este año, con entradas agotadas, y ahora anunciaron una nueva presentación en vivo en Tomás Adolfó Ducó, la cancha de Huracán.

La banda también lanzó el material "Zona Liberada" que recopila sus presentaciones de los últimos años, y continúa con shows programados para el resto del 2026 en Rosario, Córdoba y el interior del país.

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5 de diciembre, Estadio de Huracán E rradas a la venta desde el 26.05, 12hs. Lo que somos, lo que no cambió. pic.twitter.com/FTSxMTvvvz

Pato Fontanet , en una nota reciente describió a “Zona liberada” como “una recopilación de sus últimos shows en vivo” y señaló que el lanzamiento ayudó a consolidar el gran presente de convocatoria de Don Osvaldo, especialmente después de sus recitales masivos en el estadio porteño Islas Malvinas y la gira nacional.

image La banda de Pato Fontanet.

Cuándo sale a la venta las entradas para la banda de Pato Fontanet

Don Osvaldo compartió un video en las redes sociales anunciando el show en Huracán y también confirmaron cuando saldrán a la venta las entradas.

Los tickets estarán disponibles desde el martes próximo a las 12 del mediodía. Se podrán adquirir a través de Eden Entradas y en distintos puntos de venta físicos, incluidos locales de La Plata como Jason Rock. Mientras que por el momento no se dieron más detalles y también el costo de las localidades.