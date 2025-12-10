El baterista de Pato Fontanet dijo que tenía una bomba en un aeropuerto

El baterista de la banda Don Osvaldo , el grupo de rock que lidera Pato Fontanet, realizó una insólita broma en el aeropuerto de Mendoza al manifestar que tenía un artefacto explosivo en su valija, lo que provocó un amplio operativo en el lugar y momentos de suma tensión.

El hecho sucedió el domingo por la noche, pero trascendió un par de días despues, cuando Luis Gastón Lamas, baterista invitado del grupo Don Osvaldo, dijo llevar consigo un artefacto explosivo durante el control del vuelo WJ 3083 (DOZ-EZE).

¡Ups! La picante opinión de Moria Casán del beso de Lali y Natalia Oreiro

Por quinto año consecutivo. Un artista de Lomas sale en busca del Papá Noel más bizarro de 2025

De manera inmediata, conforme a la información aportada por fuentes oficiales, se estableció un perímetro de seguridad, previa evacuación del punto de inspección y registro.

Además, se solicitó la presencia del personal del Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para llevar a cabo el procedimiento.

“Se realizó control a Lamas y a sus equipajes con equipo detector de trazas y binomio cinotecnico, arrojando resultado negativo ante la presencia de material explosivo”, determinaron ante los dichos del músico de Pato Fontanet.

image Luis Gastón Lamas, baterista de Pato Fontanet.

Las autoridades indicaron que el pasajero dijo durante el pedido de explicaciones que lo que había expresado era una broma.

La Unidad Fiscal N° 1 dispuso que se labren actuaciones de rigor y, tras no mediar impedimentos legales, se le permitió retirarse de la dependencia.

“Personal de la compañía aérea labró formulario de pasajero disruptivo y no le permitió al causante abordar el vuelo”, señalaron.

Don Osvaldo, la banda de Pato Fontanet

La banda Don Osvaldo fue creada por Pato Fontanet, exlíder de Callejeros, la banda que estuvo involucrada en la tragedia de Cromañón.

Tras ser disuelta, Pato Fontanet creó primero Casi Justicia Social y luego Don Osvaldo. Luis Lamas es baterista invitado y también forma parte de la banda Ojos Locos, conjunto que también tocó en aquella noche trágica de diciembre de 2004.