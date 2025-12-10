miércoles 10 de diciembre de 2025
Escribinos
10 de diciembre de 2025
Fea la actitud.

El baterista de Pato Fontanet dijo que tenía una bomba en un aeropuerto

Luis Gastón Lamas, baterista de Pato Fontanet en la banda de rock Don Osvaldo, dijo que tenía una bomba en su valija en el aeropuerto de Mendoza.

Por Diario La Unión
Luis Gastón Lamas, junto a Pato Fontanet.&nbsp;

Luis Gastón Lamas, junto a Pato Fontanet. 

El baterista de la banda Don Osvaldo, el grupo de rock que lidera Pato Fontanet, realizó una insólita broma en el aeropuerto de Mendoza al manifestar que tenía un artefacto explosivo en su valija, lo que provocó un amplio operativo en el lugar y momentos de suma tensión.

El hecho sucedió el domingo por la noche, pero trascendió un par de días despues, cuando Luis Gastón Lamas, baterista invitado del grupo Don Osvaldo, dijo llevar consigo un artefacto explosivo durante el control del vuelo WJ 3083 (DOZ-EZE).

Lee además
Recibe fotos de Papá Noel bizarro.
Por quinto año consecutivo.

Un artista de Lomas sale en busca del Papá Noel más bizarro de 2025
Moria Casán habló del beso de Lali Espósito y Natalia Oreiro. 
¡Ups!

La picante opinión de Moria Casán del beso de Lali y Natalia Oreiro

De manera inmediata, conforme a la información aportada por fuentes oficiales, se estableció un perímetro de seguridad, previa evacuación del punto de inspección y registro.

BROMA DE MAL GUSTO DEL BATERISTA DE PATO FONTANET

Además, se solicitó la presencia del personal del Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para llevar a cabo el procedimiento.

“Se realizó control a Lamas y a sus equipajes con equipo detector de trazas y binomio cinotecnico, arrojando resultado negativo ante la presencia de material explosivo”, determinaron ante los dichos del músico de Pato Fontanet.

image
Luis Gastón Lamas, baterista de Pato Fontanet.

Luis Gastón Lamas, baterista de Pato Fontanet.

Las autoridades indicaron que el pasajero dijo durante el pedido de explicaciones que lo que había expresado era una broma.

La Unidad Fiscal N° 1 dispuso que se labren actuaciones de rigor y, tras no mediar impedimentos legales, se le permitió retirarse de la dependencia.

“Personal de la compañía aérea labró formulario de pasajero disruptivo y no le permitió al causante abordar el vuelo”, señalaron.

Don Osvaldo, la banda de Pato Fontanet

La banda Don Osvaldo fue creada por Pato Fontanet, exlíder de Callejeros, la banda que estuvo involucrada en la tragedia de Cromañón.

Tras ser disuelta, Pato Fontanet creó primero Casi Justicia Social y luego Don Osvaldo. Luis Lamas es baterista invitado y también forma parte de la banda Ojos Locos, conjunto que también tocó en aquella noche trágica de diciembre de 2004.

Temas
Seguí leyendo

Un artista de Lomas sale en busca del Papá Noel más bizarro de 2025

La picante opinión de Moria Casán del beso de Lali y Natalia Oreiro

Cómo fue el primer show de Shakira en la Argentina

La charla de Ian Lucas y Wanda sobre los rumores con Evangelina Anderson

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Lowrdez de Bandana y de su novio.
La causa.

Piden juzgar al exnovio de Lowrdez de Bandana por violencia de género

Por  Diario La Unión

Las más leídas

Te Puede Interesar

Candela Azoya salió de su casa el 17 de noviembre y nunca volvió.
Juicio.

Femicidio de Candela Azoya: piden juzgar a los tres detenidos por el macabro crimen