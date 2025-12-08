lunes 08 de diciembre de 2025
8 de diciembre de 2025
Por quinto año consecutivo.

El artista de Lomas, Luciano Mogni, sale en busca del Papá Noel más bizarro del 2025

Los vecinos de Lomas serán los encargados de enviarle a Luciano Mogni imágenes divertidas relacionadas a Papá Noel: la más votada se transformará en un cuadro.

Diariolaunion | Damián Grassi
Por Damián Grassi
Recibe fotos de Papá Noel bizarro.

El Papá Noel bailarín fue el más bizarro del 2024. Los vecinos de Lomas lo votaron para que sea inmortalizado en una pintura.

Las Fiestas están cada vez más cerca y el espíritu navideño ya ronda en Lomas y en el resto del conurbano bonaerense. El artista Luciano Mogni lanzó la convocatoria para encontrar al Papá Noel más cómico y bizarro del 2025: el más votado será inmortalizado en un cuadro que integrará su serie llamada “Esto es real”.

Como ya es una costumbre desde 2021, el artista lomense decidió volver a buscar al Papá Noel más divertido que se pueda observar en la vía pública. Para ello necesita de la ayuda fundamental de los vecinos, quienes tendrán que mandar la foto o el video en el que se vea al icónico personaje navideño y, además, serán los encargados de votar a la secuencia más graciosa. Una vez concluida la votación, Mogni pintará un cuadro con la imagen más aclamada por sus seguidores.

La muestra estará disponible hasta el domingo.
HASTA EL DOMINGO

Luciano Mogni presentó "Argentina, no lo entenderías" en La Rural
Aoniken Cuenta cierra el año en Lomas.
Sábado 6 de diciembre.

Despiden el año en Lomas con un encuentro especial de narración oral

“Hace unos días, andando en mi moto, empecé a ver la decoración navideña por los comercios de Lomas. Incluso pude observar a un inflable de Papá Noel que estaba prácticamente acostado, como agotado, y eso fue el disparador para ya lanzar la nueva campaña”, reveló Luciano en una charla con el Diario La Unión.

Papá Noel ya hace de las suyas en las calles de Lomas.

De qué trata la búsqueda de Luciano Mogni y cómo votar al Papá Noel más divertido

Todas las imágenes o videos que muestren a un Papá Noel pueden ser enviadas por mensaje directo a la cuenta de Instagram de Luciano Mogni (@lucmogni). Hay tiempo de mandar el material hasta el sábado 20 de diciembre. Los días posteriores a esa fecha se lanzará la votación, también por las redes sociales del artista, quien luego pintará el cuadro de la imagen ganadora.

“Ojalá que muchas personas puedan hacerme llegar material divertido para el concurso. A lo largo de estos años descubrimos a Papá Noel en distintas facetas: pasado de copas, en una estación de servicio, dándole explicaciones a una mujer y en modo bailarín”, detalló, en referencia a las secuencias ganadoras desde el 2021 al 2024.

La primera foto ganadora: una Papá Noel pasado de copas ganó en 2021 y se convirtió en un cuadro de Luciano Mogni.

El cuadro del Papá Noel Bizarro del 2025 se sumará a la serie “Esto es real” de la autoría de Luciano Mogni, quien resalta en el ámbito artístico inmortalizando secuencias cómicas y graciosas que ocurren en distintas partes de Argentina. Esas obras de arte las expone en muestras en las que participa a menudo el artista local.

