Lomas: organizan un nuevo torneo de rompecabezas en el Club Temperley

Un nuevo Torneo de Rompecabezas llega al Club Atlético Temperley gracias a la iniciativa de “Materia Gris” , un proyecto que busca desafiar la mente de los vecinos de Lomas y zona Sur. La jornada cultural se hará el próximo sábado 13 de diciembre : las inscripciones ya están disponibles.

Patricia Jullier , integrante de “Materia Gris”, dialogó con el Diario La Unión y explicó que el Torneo de Rompecabezas se llevará a cabo de 17 a 19.30 en la sede que se encuentra ubicada en la Avenida 9 de Julio 360 (Temperley). Allí, decenas de lomenses tendrán la posibilidad de demostrar su concentración, paciencia y destreza mental.

El Torneo de Rompecabezas se llevará a cabo de 17 a 19.30 en la sede que se encuentra ubicada en la Avenida 9 de Julio 360 (Temperley).

El torneo se jugará en parejas , donde tendrán que sobreponerse al desafío de completar un puzzle de 500 piezas. Los jugadores contarán con dos horas para terminar el rompecabezas y, al cabo de ese tiempo, el dúo que haya terminado antes (o, en su defecto, esté más avanzada) será declarado como ganador.

9c18b570-550c-4abd-a500-fade756152b8 Las inscripciones ya están disponibles para los vecinos de Lomas y alrededores.

La pareja ganadora recibirá como premio un puzzle de 1.000 piezas y regalos sorpresas, mientras que el segundo lugar se llevará 2 rompecabezas en tubo de 150 piezas. Como si eso fuera poco, todos los participantes serán agasajados con el rompecabezas que les tocó armar en la competencia, presentes navideños y la participación de sorteos durante el evento.

“Como creadora del proyecto es una gran satisfacción llevar adelante por quinta ocasión un torneo regional de rompecabezas. Este último encuentro del año significa la conclusión del primer medio año de vida de ‘Materia Gris’, con el que buscamos aportarle a la comunidad un espacio de bienestar físico, psíquico y social”, destacó Patricia, con orgullo.

Como creadora del proyecto es una gran satisfacción llevar adelante por quinta ocasión un torneo regional de rompecabezas. Este último encuentro del año significa la conclusión del primer medio año de vida de ‘Materia Gris’, con el que buscamos aportarle a la comunidad un espacio de bienestar físico, psíquico y social Como creadora del proyecto es una gran satisfacción llevar adelante por quinta ocasión un torneo regional de rompecabezas. Este último encuentro del año significa la conclusión del primer medio año de vida de ‘Materia Gris’, con el que buscamos aportarle a la comunidad un espacio de bienestar físico, psíquico y social

Si bien se compite en dúos, los vecinos también se pueden inscribir individualmente, ya sea para disfrutar de la experiencia en solitario o para que la organización se encargue de conseguirle un compañero de equipo. El costo, ya sea para jugar en dúo o de manera unipersonal, es de $38.000.

Hay tiempo de anotarse hasta el lunes 8 de diciembre o hasta que se agoten los cupos disponibles: los interesados deben enviar un mensaje directo al Instagram de “Materia Gris”, para luego completar un formulario y hacer el pago correspondiente.