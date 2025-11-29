El estadio de Banfield será la sede de la final del Torneo Proyección de Reserva

El estadio de Banfield será la sede del encuentro entre Boca y Gimnasia por la final de la Copa Proyección.

Una vez más el estadio de Banfield será sede de un evento importante en este 2025. Es que tal cual ocurrió con la Copa Libertadores femenina , el Florencio Sola ahora albergará la final del Torneo Proyección entre Boca y Gimnasia, la cual se disputará el próximo miércoles 3 de diciembre a las 19.30 con ambas parcialidades.

La dirigencia encabezada por Matías Mariotto continúa su buena relación con la Asociación del Fútbol Argentino y debido a las buenas impresiones que dejó la experiencia en la Copa Libertadores femenina en cuanto a la organización, ahora será el turno de recibir el evento entre las juveniles del xeneize y el lobo platense.

La elección del estadio del Taladro surgió luego de evaluar distintas opciones y alternativas para garantizar la seguridad, accesibilidad y capacidad de una cancha que tendrá buena cantidad de público ante la expectativa que genera recibir a dos hinchadas seguidoras como lo son la de Boca y la de Gimnasia . Además, se trata de una final y se espera un gran marco de público.

El conjunto platense llega a este encuentro luego de una gran campaña. Durante gran parte del año fue dirigido por Fernando Zaniratto, pero en esta ocasión el entrenador será Ricardo Kuzemka , ya que Zaniratto ahora es parte del plantel de Primera División que se encuentra disputando los playoffs. La sólida campaña de Gimnasia lo depositó en la final con autoridad e ilusiona a todos los hinchas que prometen copar el estadio de Banfield.

Gimnasia busca cerrar un año de crecimiento con un título en el Florencio Sola. El campeonato podría marcar un punto de inflexión para varios futbolistas que ya comenzaron a ganar minutos en la máxima categoría y tendrán la oportunidad de coronarse el miércoles en cancha de Banfield con una vuelta olímpica.

El lobo platense finalizó tercero en el Grupo B con 29 puntos, producto de 8 triunfos, 5 empates y 3 derrotas sobre 16 partidos disputados. En octavos de final dejó en el camino a Newells, equipo al que se impuso por 2 a 0. Luego, venció a San Lorenzo por 3 a 1 en los cuartos de final y barrió a Argentinos Juniors con un contundente 4 a 0 en las semifinales.

Por su parte, Boca Juniors fue primero en el Grupo A con 33 puntos, producto de 10 victorias, 3 empates e igual cantidad de derrotas. En octavos de final se impuso 1 a 0 sobre Lanús, luego empató 0 a 0 con Instituto de Córdoba y superó en los penales por los cuartos de final y en semifinales se quedó con el Superclásico al ganarle a River por 2 a 0.

La Selección Argentina también jugará en el Florencio Sola

Además, la cancha de Banfield volverá a ser sede internacional: el estadio Florencio Sola albergará uno de los partidos correspondientes a la Jornada 4 de la Liga de Naciones Femenina 2025-2026.

Según confirmó el Departamento de Competiciones y Operaciones de la Conmebol en su calendario oficial, la Selección Argentina enfrentará a Bolivia el martes 2 de diciembre a las 18 en el estadio del Taladro.

De esta manera, el Lencho Sola vuelve a recibir fútbol femenino de primer nivel continental, tras haber sido escenario de la Copa Libertadores Femenina 2025.