Banfield analizará a los jugadores que vuelven de sus préstamos para el comienzo de la pretemporada

El plantel de Banfield se encuentra de licencia tras el final del Torneo Clausura. La vuelta a las prácticas para el comienzo de la pretemporada será a partir del 26 de diciembre, fecha en la cual los futbolistas tendrán que presentarse en el predio de Luis Guillón con vistas al comienzo de la temporada de la Liga Profesional .

Aún sin la confirmación de la continuidad de Pedro Troglio como entrenador, en la dirigencia encabezada por Matías Mariotto también deben analizar a los futbolistas que regresan de sus préstamos para saber si continúan en el club o vuelven a ser cedidos.

Uno por uno. El estado contractual de los jugadores que llegaron a Banfield en 2025

Entre los futbolistas que deben pegar la vuelta al Taladro se encuentran: Mauricio Roldán, Gino Santilli, Lautaro Villegas, Federico Medina y Marcos Echeverría. Los cinco jugadores, todos de características diferentes, serán analizados por el cuerpo técnico y la Comisión Directiva para saber si son parte del proceso 2026 que incluye Torneo Apertura, Clausura y Copa Argentina. Esas serán las competencias que tendrá por delante Banfield en el 2026.

El arquero Gino Santilli hizo historia durante su estadía en el fútbol uruguayo. Fue importante para la campaña de Cerro Largo en la Copa Sudamericana, donde el conjunto charrúa finalizó segundo en la fase de grupos por detrás de Universidad Católica de Ecuador . Luego, quedó eliminado en 16avos de final a manos de Central Córdoba de Santiago del Estero.

De todas maneras, Santilli tuvo dos hechos destacados en Uruguay que fueron noticia. Primero detuvo dos penales ante Danubio para lograr la clasificación de su equipo a la Copa Sudamericana y luego el gol de arco a arco que le hizo a Liverpool, el cual recorrió el mundo. El surgido de las inferiores de Banfield debe regresar al Taladro, aunque en un momento se especuló con un traspaso a Independiente Rivadavia de Mendoza, aún no es concreto el futuro del arquero de 24 años de edad, pero su deseo es tener una oportunidad en el club que lo vio nacer futbolísticamente.

gino santilli Gino Santilli tuvo una gran temporada en Cerro Largo de Uruguay y debe volver a Banfield.

La situación de los demás que deben regresar

Por el lado de Mauricio Roldán, tuvo una gran aparición en el Taladro en el 2024, pero después quedó relegado y por eso fue cedido a préstamo en julio de este año a Miramar Misiones de Uruguay. No tuvo mucho rodaje en el conjunto uruguayo, ya que sólo disputó dos encuentros. Debe volver a Banfield y será analizada su continuidad ya que tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027.

mauricio roldan banfield Mauricio Roldán tuvo una gran aparición en Banfield en el 2024 y debe volver.

Por su parte, Lautaro Villegas tiene 21 años es mediocampista y fue cédido a préstamo a Tristán Suarez. En el conjunto de Ezeiza disputó 29 partidos, anotó un gol y fue una de las piezas claves dentro del equipo dirigido por José María Martínez que quedó eliminado en el reducido ante Estudiantes de Caseros. Es otro de los juveniles que tiene contrato con Banfield hasta diciembre de 2026 y podría tener chances de quedarse en el Taladro tras su buena temporada en el Lechero.

Dos que parece que no seguirán en Banfield

Por último, Federico Medina y Marcos Echeverría volverían a ser cedidos a préstamo. El extremo derecho nacido en Lomas de Zamora de 21 años de edad, se marchó a Cerro Largo de Uruguay junto a Gino Santilli pero no tuvo mucho rodaje. Sólo disputó cuatro partidos y no convirtió goles. Tiene contrato con Banfield hasta diciembre de 2026. Mientras que Marcos Echeverría es otro de los juveniles surgido de las inferiores del Taladro que se marchó a préstamo a Atlanta, disputó 29 partidos y anotó 5 goles. Tiene contrato con Banfield hasta diciembre de 2026 y podría ser cédido nuevamente.