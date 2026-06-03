Abusó de cinco niños en Lomas de Zamora y le dieron 50 años de prisión

La Justicia de Lomas de Zamora condenó a 50 años de prisión a un hombre que abusó sexualmente de cinco menores de edad, en varios episodios ocurridos en Villa Rita y Llavallol . Lo declararon reincidente, tras haber cumplido una condena por el mismo delito.

Ezequiel Francisco Fernández llegó a juicio acusado de someter sexualmente a una nena de 11 años, un chico de la misma edad, dos niños de 12 y uno de 14. Cometió los abusos entre 2020 y 2025. Las víctimas dijeron haber sido filmadas por él y obligadas a mirar videos pornográficos.

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Fue la segunda vez que lo imputaron por este delito. En 2016 lo habían condenado por otros dos abusos sexuales en la Ciudad de Buenos Aires: había fingido ser entrenador de fútbol en Parque Saavedra para ganarse la confianza de los menores y luego ultrajarlos. Tras cumplir la condena, volvió a atacar en Lomas de Zamora. Con todo ese prontuario se sentó en el banquillo de los acusados en los últimos días.

Ezequiel Fernández fue condenado a 50 años de prisión por la Justicia de Lomas de Zamora.

Fuerte condena por abuso sexual

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de Lomas de Zamora declaró a Fernández culpable del delito de “abuso sexual gravemente ultrajante y con acceso carnal agravado por ser el autor el encargado de la guarda y por haber sido cometido contra una menor de dieciocho años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente con la misma; exhibiciones obscenas y corrupción agravada, en concurso real”, todo ello en cinco casos.

En consecuencia, los jueces Lucía Cupertino, Sebastián De Césare, y Darío Segundo decidieron condenar a Fernández a la pena de 50 años de prisión. El monto coincidió con el pedido realizado la semana pasada por el fiscal Hugo Carrión.

Los magistrados terminaron desestimando el planteo de la defensa de Fernández, que había pedido su absolución o una condena más leve por “abuso sexual simple”.

Como las víctimas habían declarado que el acusado las grabó, el tribunal pidió que se investigue si Fernández produjo material con los menores abusados y si hubo participación de una de las madres.