Refuerzan el cuidado de los animales en Lomas con nuevos operativos gratuitos

En los barrios de Lomas de Zamora habrá nuevas jornadas a cargo del Municipio para fortalecer la atención de los animales, garantizar el acceso a la salud y promover un cuidado responsable.

La posta del Hospital de Animales llegará este sábado a la Plaza Libertad , ubicada sobre la calle Laprida 1200. Los vecinos podrán llevar a sus mascotas en el horario de 10.30 a 13 para que reciban la vacuna antirrábica , desparasitaciones y retiro de puntos post cirugía. Durante la jornada también van a dar turnos para castraciones en el hospital que está sobre la Avenida 12 de Octubre y Las Heras.

Mientras que el lunes 27 de julio, de 10 a 12, entregarán turnos para castraciones en la Plaza Barrio Obrero de Santa Catalina (Calle 3, entre 103 y 104). Los vecinos tendrán que acercarse con el DNI (no hay que llevar al animal) y ahí les darán un número para la jornada de castración que se realizará el miércoles 29 de julio.

Durante los últimos meses se organizaron operativos en Temperley , Banfield , Budge , Fiorito y Albertina con más de 400 castraciones gratuitas. Esta intervención quirúrgica brinda beneficios como el aumento de la esperanza de vida, la prevención de enfermedades (tumores, infecciones, cáncer y quistes), evita la sobrepoblación y las conductas no deseadas como peleas y fugas.

"Con estos tiempos de crisis económica que tenemos, a la gente no le alcanza la plata así que para mí es muy bueno poder tener este servicio que sirve para prevenir las enfermedades. En todos los operativos que hacen acá siempre nos tratan bien", destacó Sandra, una vecina de Budge que llevó a castrar a su perro. Para fortalecer la atención veterinaria en los barrios, el Municipio incorporó un vehículo equipado con quirófano, consultorios, camilla y bachas.

Se viene un nuevo encuentro por los animales en Turdera

El Encuentro por los Animales en Comunidad es una propuesta del Municipio de Lomas destinada a promover la tenencia responsable y acompañar el trabajo que desarrollan los rescatistas y proteccionistas.

La próxima edición se realizará el sábado 1 de agosto, de 14.30 a 17.30, en la Plaza San Martín de Turdera (Suipacha 101). Allí brindarán servicios gratuitos de vacunación antirrábica, desparasitación y entrega de turnos para castraciones.

También habrá una feria de rescatistas y proteccionistas, difusión sobre adopciones conscientes, recepción de donaciones para animales rescatados, un show de magia y un espectáculo musical.