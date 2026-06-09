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9 de junio de 2026
Hay equipo.

En Lomas, mujeres confeccionan mantas y camitas para el Hospital de Animales

En el taller de costura del Municipio, mujeres de Lomas que sufrieron situaciones de violencia hacen mantas y camitas para los animales, a partir de retazos de tela recuperados.

Para los animales adoptados del Hospital de Animales de Lomas.

Para los animales adoptados del Hospital de Animales de Lomas.

Nancy Fernández, de la secretaría de género y Diversidad, trabaja en los talleres de costura gratuitos. Contó que asisten mujeres en situación de violencia, que se están recuperando, y ahí colaboran y hacen las mantitas. “De retazos armamos las mantitas y las camitas para que cada animalito que es adoptado pueda llevarse suya”, contó.

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Textiles recuperados en Lomas

Pero ¿cómo llegan a esos talleres de costura los retazos? Desde el área de Ambiente del Municipio, trabajan en la gestión integral de textiles por medio del Programa de Recuperación Textil . El Municipio recolecta restos de tela descartados por talleres textiles, los clasifica y los distribuye gratuitamente a emprendedores, trabajadores y unidades productivas de los distintos barrios del distrito.

Con esto, evitan que las textiles tiren sus deshechos a la calle. “Es importante que esta tela haya sido recuperada. La industria textil es la más contaminante a nivel mundial”, sostienen.

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Amor por los animales en Lomas de Zamora.

Amor por los animales en Lomas de Zamora.

El objetivo central es transformar residuos en nuevos productos, reduciendo el impacto ambiental y fomentando el desarrollo de la economía popular.

Por eso, cada producto lleva una etiqueta que dice “Confeccionado con textiles recuperados”, que resume el cuidado del ambiente, la contención a las vecinas que lo necesitan y el amor a los animales que encuentran una nueva familia y con ella una nueva vida.

Quién puede adoptar en el Hospital de Animales

En Lomas, podrán adoptar aquellas personas mayores de edad que:

  • Demuestren compromiso y responsabilidad.
  • Dispongan de tiempo y espacio adecuados.
  • Acepten las condiciones del programa.
  • Se comprometan a brindar atención veterinaria, alimentación y contención afectiva.

Requisitos para adoptar:

  • Presentar DNI.
  • Firmar un contrato de adopción responsable.
  • Completar una entrevista o formulario de evaluación.
  • Permitir seguimiento post-adopción.
  • Comprometerse a la esterilización (si el animal no lo está).

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