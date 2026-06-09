En Lomas, mujeres confeccionan mantas y camitas para el Hospital de Animales

Las vecinas que participan de los talleres de costura del Municipio de Lomas de Zamora realizan camas y mantitas con telas y retazos de textiles recuperados para los animales adoptados del Hospital de Animales, ubicado en 12 de Octubre 1100.
En el taller de costura del Municipio, mujeres de Lomas que sufrieron situaciones de violencia hacen mantas y camitas para los animales, a partir de retazos de tela recuperados.
Las vecinas que participan de los talleres de costura del Municipio de Lomas de Zamora realizan camas y mantitas con telas y retazos de textiles recuperados para los animales adoptados del Hospital de Animales, ubicado en 12 de Octubre 1100.
Nancy Fernández, de la secretaría de género y Diversidad, trabaja en los talleres de costura gratuitos. Contó que asisten mujeres en situación de violencia, que se están recuperando, y ahí colaboran y hacen las mantitas. “De retazos armamos las mantitas y las camitas para que cada animalito que es adoptado pueda llevarse suya”, contó.
Pero ¿cómo llegan a esos talleres de costura los retazos? Desde el área de Ambiente del Municipio, trabajan en la gestión integral de textiles por medio del Programa de Recuperación Textil . El Municipio recolecta restos de tela descartados por talleres textiles, los clasifica y los distribuye gratuitamente a emprendedores, trabajadores y unidades productivas de los distintos barrios del distrito.
Con esto, evitan que las textiles tiren sus deshechos a la calle. “Es importante que esta tela haya sido recuperada. La industria textil es la más contaminante a nivel mundial”, sostienen.
El objetivo central es transformar residuos en nuevos productos, reduciendo el impacto ambiental y fomentando el desarrollo de la economía popular.
Por eso, cada producto lleva una etiqueta que dice “Confeccionado con textiles recuperados”, que resume el cuidado del ambiente, la contención a las vecinas que lo necesitan y el amor a los animales que encuentran una nueva familia y con ella una nueva vida.
En Lomas, podrán adoptar aquellas personas mayores de edad que:
Requisitos para adoptar: