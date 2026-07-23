jueves 23 de julio de 2026
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23 de julio de 2026
Fuego.

Investigan el incendio intencional de un auto abandonado en Fiorito: intervinieron los bomberos

El vehículo fue encontrado envuelto en llamas en la esquina de Arce y Campana. Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora lograron controlar el fuego.

El auto apareció incendiado en Fiorito.

El auto apareció incendiado en Fiorito.

Un auto fue incendiado de manera intencional en la localidad de Villa Fiorito y la principal hipótesis apunta a que habría sido robado y abandonado durante la madrugada de este jueves por delincuentes antes de prenderlo fuego para eliminar rastros.

El incendio ocurrió en la intersección de Arce y Campana, donde vecinos advirtieron la presencia del vehículo envuelto en llamas y dieron aviso a los servicios de emergencia.

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Fuentes oficiales informaron a La Unión que personal de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora acudió al lugar y logró controlar el incendio en pocos minutos, evitando que el fuego se propagara.

Si bien hasta el momento no se confirmó oficialmente el origen del automóvil, los investigadores sospechan que podría tratarse de un vehículo robado que fue abandonado en esa zona como parte de una maniobra de descarte.

Investigación tras el incendio

Tras extinguir las llamas, las autoridades comenzaron las tareas para identificar el rodado mediante la patente y establecer si posee un pedido de secuestro o fue utilizado en algún hecho delictivo.

La investigación continúa para determinar las circunstancias en las que el vehículo llegó hasta ese lugar y quiénes fueron los responsables de incendiarlo.

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