Pánico por un auto incendiado por un desperfecto mecánico en Lomas de Zamora

Un auto incendiado en Lomas de Zamora requirió la presencia de los bomberos.

La presencia de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora fue clave durante la noche del pasado martes para apagar las llamas de un auto incendiado, que encendió las alarmas de los vecinos, asustados por lo que pudo haber sido una dramática situación.

En total, fueron cinco los bomberos a bordo de una dotación los que trabajaron rápidamente para apagar el vehículo prendido fuego, en la esquina de Sevilla y Frías.

Fuentes oficiales informaron a La Unión que todo comenzó por un desperfecto mecánico cuando el dueño se sentó al volante y puso en marcha el auto. El vehículo estaba estacionado sobre la vereda y quedó muy cerca de los frentes de las casa, por el eso el susto y el rápido accionar de los bomberos.

En las imágenes aportadas por las autoridades, se ve que el auto afectado quedó completamente destruido por el incendio, pero afortunadamente no se registraron explosiones ni el fuego se extendió a las viviendas.

FotoJet (12) Auto incendiado en Lomas de Zamora. Pánico por un auto incendiado en el Cruce de Lomas En abril de este año, un auto se prendió fuego en el Cruce de Lomas de Zamora y causó pánico entre la gente que circulaba por la zona a esa hora. Según reportó un testigo en un video aportado a La Unión, el vehículo era trasladado en una grúa, pero "lo tuvo que tirar porque se empezó a prender fuego".

