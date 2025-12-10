miércoles 10 de diciembre de 2025
Escribinos
10 de diciembre de 2025
Fuego.

Pánico por un auto incendiado por un desperfecto mecánico en Lomas de Zamora

Los Bomberos Voluntarios de Lomas apagaron las llamas de un auto incendiado que quedó completamente destruido.

Un auto incendiado en Lomas de Zamora requirió la presencia de los bomberos.

Un auto incendiado en Lomas de Zamora requirió la presencia de los bomberos.

La presencia de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora fue clave durante la noche del pasado martes para apagar las llamas de un auto incendiado, que encendió las alarmas de los vecinos, asustados por lo que pudo haber sido una dramática situación.

En total, fueron cinco los bomberos a bordo de una dotación los que trabajaron rápidamente para apagar el vehículo prendido fuego, en la esquina de Sevilla y Frías.

Lee además
Así quedaron las fábricas tras el incendio.
Devastador.

En ruinas: así quedaron las fábricas tras el incendio en Centenario
El incendio provocó daños en la estructura de la casa.
Grave.

Una casa sufrió serios daños estructurales en un incendio en Albertina

Fuentes oficiales informaron a La Unión que todo comenzó por un desperfecto mecánico cuando el dueño se sentó al volante y puso en marcha el auto. El vehículo estaba estacionado sobre la vereda y quedó muy cerca de los frentes de las casa, por el eso el susto y el rápido accionar de los bomberos.

En las imágenes aportadas por las autoridades, se ve que el auto afectado quedó completamente destruido por el incendio, pero afortunadamente no se registraron explosiones ni el fuego se extendió a las viviendas.

FotoJet (12)
Auto incendiado en Lomas de Zamora.

Auto incendiado en Lomas de Zamora.

Pánico por un auto incendiado en el Cruce de Lomas

En abril de este año, un auto se prendió fuego en el Cruce de Lomas de Zamora y causó pánico entre la gente que circulaba por la zona a esa hora.

Según reportó un testigo en un video aportado a La Unión, el vehículo era trasladado en una grúa, pero "lo tuvo que tirar porque se empezó a prender fuego".

Temas
Seguí leyendo

En ruinas: así quedaron las fábricas tras el incendio en Centenario

Una casa sufrió serios daños estructurales en un incendio en Albertina

Incendio en el barrio Santa Catalina: los bomberos sofocaron las llamas en una casa

Incendio en Temperley: serios daños en una vivienda deshabitada

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Trabajan en calles de Lomas, Banfield y Temperley.
Desde el Municipio.

Cuidan la identidad barrial de Lomas con obras en calles empedradas

Por  Diario La Unión

Las más leídas

Te Puede Interesar

Candela Azoya salió de su casa el 17 de noviembre y nunca volvió.
Juicio.

Femicidio de Candela Azoya: piden juzgar a los tres detenidos por el macabro crimen