En ruinas: así quedaron las fábricas tras el incendio en Lomas de Zamora

El fuego se produjo pasadas las 2 de la mañana del lunes, en el cruce de las calles Gabriela Mistral y Emerson . Afectó una fábrica de envases plásticos y otra que se dedica a la fabricación de juguetes. Un total de 15 dotaciones y 70 bomberos trabajaron 17 horas y media hasta controlar las llamas .

La escena que quedó fue devastadora . La estructura de las fábricas colapsó y todo terminó en un terrible derrumbe que afectó seriamente algunas casas linderas. Dos de ellas quedaron destruidas por completo.

El incendio ya quedó atrás, sin víctimas ni heridos. Ahora los trabajos se enfocan en la limpieza y la remoción de escombros . Las tareas se realizan con palas mecánicas y camiones del Municipio de Lomas de Zamora. Los Bomberos de Lomas están presentes a modo preventivo.

Al haberse derrumbado las paredes, lo que quedó es un enorme predio a cielo abierto, con montañas de escombros, más algunos restos de techo y paredes parcialmente derribados. La cancha de tenis que funcionaba al lado de la fábrica tuvo que ser cerrada mientras se completan los trabajos.

fabricas incendio lomas (2) Los Bomberos de Lomas de Zamora ya controlaron el incendio.

Por otro lado, el personal de Defensa Civil y de Obras Particulares se ocupó de verificar las casas linderas. Según pudo averiguar La Unión, los daños más graves los sufrió una vivienda contigua sobre la calle Gabriela Mistral, donde vivían tres mujeres.

Una pared de gran tamaño cayó sobre esa propiedad, perforó el techo y dejó las habitaciones llenas de escombros. La familia que vivía ahí todavía no pudo ingresar y quedaron con lo puesto. Algo similar ocurrió con otra casa ubicada sobre la calle Luis Vernet, que también fue aplastada por la mampostería que cayó tras el incendio.