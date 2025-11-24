Incendio en Lomas de Zamora: evacuación masiva y casas destruidas

Desde la madrugada, hay un amplio operativo para controlar el terrible incendio que se desató en dos fábricas en la localidad de Villa Centenario , a una cuadra del Cementerio de Lomas de Zamora . Tuvieron que evacuar la manzana completa y hay casas que quedaron destruidas. Otras tienen peligro de derrumbe.

El fuego se produjo pasadas las 2 de la mañana en el cruce de las calles Gabriela Mistral y Emerson . Afectó una fábrica de envases plásticos y otra que se dedica a la fabricación de juguetes . La voracidad de las llamas y los daños estructurales obligaron a iniciar el protocolo de evacuación masiva.

Mientras se trabajaba para apagar el incendio, los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora y el personal de Defensa Civil colaboraron para retirar a la gente de toda la cuadra en forma preventiva, principalmente a quienes vivían en casas linderas.

Con el correr de las horas, el fuego fue controlado y se confirmó que no se iba a expandir. Así fue como algunos vecinos pudieron regresar a sus viviendas. Sin embargo, los que residían junto a las fábricas, todavía no pudieron volver , según informaron fuentes oficiales a La Unión .

Lamentablemente, algunas familias ya saben que perdieron todo, ya que los techos y las paredes se debilitaron por el avance del fuego y se derrumbaron. Otras casas serán inspeccionadas por el área de Obras Particulares del Municipio de Lomas, ya que corren un serio peligro de derrumbe.

"Ya se derrumbó la fábrica sobre una vivienda", confirmó el Jefe de los Bomberos de Lomas, Gustavo Liuzzi, en diálogo con este medio.

Por el momento, se desconocen las causas que provocaron el incendio. Las dos fábricas estuvieron vacías durante todo el fin de semana y no hay testigos de lo que ocurrió. En consecuencia, no hubo víctimas fatales ni tampoco heridos.