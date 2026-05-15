Preocupación por un joven desaparecido: viajó a Villa Fiorito y le perdieron el rastro

Buscan desesperadamente a un joven de 29 años que viajó desde La Tablada hasta Villa Fiorito y dejó de tener contacto con su familia. Ya lleva una semana desaparecido .

Se trata de Javier Ignacio Molina , quien fue visto por última vez el viernes 8 de mayo cerca de las 17:30 . Según comentaron desde su entorno, el muchacho vive en la localidad de La Tablada, partido de La Matanza, pero desapareció durante un viaje a Lomas de Zamora .

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Lo último que se sabe es que fue en el colectivo 126 hasta la avenida General Paz , luego se subió al 28 para ir hasta Puente La Noria y desde ahí tomó el 550 hasta Fiorito . A partir de ese momento, se le perdió el rastro.

Su hermana fue la última persona en verlo. Se quedó preocupada al notar una actitud extraña en Javier. Esto podría explicarse porque el joven había entrado en un pozo depresivo en los días previos a su desaparición, según comentaron familiares.

Si bien intentaron comunicarse con él, los mensajes por WhatsApp no le llegan. Tampoco ven actividad en sus redes sociales. La familia radicó la denuncia y empezó a publicar su foto en las redes sociales, esperando que vecinos de Lomas de Zamora o alrededores puedan reconocerlo y retenerlo.

Los datos del joven desaparecido

javier desaparecido La familia lo busca con desesperación.

Javier mide mide 1,90 de altura, es de contextura robusta y tiene un tatuaje en letras chinas o japonesas en la zona del cuello, del lado izquierdo. La última vez que lo vieron, llevaba puesto un buzo de Racing oscuro con detalles en gris, un chaleco negro, un jogging azul oscuro y zapatillas negras con blanco. Además, tenía un bolso celeste deportivo y una mochila negra.

Por cualquier información que permita encontrar a Javier, llamar al 911 o comunicarse a los teléfonos 1140883043 o 1137794707.