Abuso sexual en Ingeniero Budge: juzgarán a un hombre que violó y embarazó a la hija menor de su jefa

El hombre acusado de abuso sexual en Ingeniero Budge será juzgado en Lomas de Zamora.

Un hombre de nacionalidad boliviana irá a juicio acusado de abusar sexualmente de la hija de 12 años de su empleadora, quien lo denunció y confirmó que su hija quedó embarazada como concecuencia de los aberrantes hechos ocurridos en Ingeniero Budge .

La jueza de Garantías 6 de Lomas de Zamora, Laura Ninni , ordenó juzgar al imputado, a pedido de la fiscal Fabiola Juanatey . El hecho está caratulado como "abuso sexual ultrajante con acceso carnal" y se habría repetido en reiteradas ocasiones.

Grave. Detuvieron en Fiorito al cantante del Grupo Green por abuso sexual: el crudo testimonio de la víctima

Polémico. El Colegio de Médicos respaldó al ginecólogo condenado por abuso sexual

La defensa del imputado apeló la decisión ante la Cámara Penal de Lomas de Zamora , que tendrá la última palabra sobre si el caso avanza o no a instancia de juicio.

La investigación arrancó el 21 de enero con una denuncia de una mujer de 40 años, dueña de un taller de ropa. Según declaró, el sospechoso —uno de sus empleados— abusaba de su hija cuando quedaba a solas con la nena en el local.

Fiscalías La fiscal Fabiola Juanatey pidió el juicio por el caso de abuso sexual en Ingeniero Budge.

Abuso sexual en Ingeniero Budge

Según determinaron los investigadores, último abuso habría ocurrido en diciembre de 2025. La investigación de la DDI Lomas de Zamora determinó que la niña quedó embarazada como consecuencia de las agresiones.

La propia madre alertó en su denuncia que el acusado planeaba escapar a Bolivia. Fue interceptado en Ingeniero Budge en enero de este año, antes de poder cruzar la frontera.