El desahogo de la madre de "Osita" tras la condena por abuso sexual: "Se hizo justicia por ella"

Las muestras de apoyo a "Osita", la menor víctima de abuso sexual.

La madre de la menor conocida publicamente como "Osita", publicó un mensaje de desahogo tras la condena de 12 años de cárcel para el padre, declarado culpable de abuso sexual durante un juicio en los Tribunales de Lomas de Zamora .

“Entre tanta porquería que pasa en torno a las infancias, hoy sentimos la justicia que merece cada uno de nuestros niños”, expresó. Y agregó: “Pensamos qué le hubiera pasado a Osita si no hubiera tenido quien la defendiera. Hoy se hizo justicia por ella”.

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La sentencia fue dictada el pasado martes por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 8 de Lomas. Luego de casi 9 años de espera, la madre de la niña compartió un mensaje cargado de emoción, donde puso el foco en el acompañamiento recibido y en la necesidad de proteger a las víctimas.

En su declaración, remarcó el rol clave de la red afectiva que sostuvo a la menor durante el proceso: “La emoción más fuerte es el amor. El amor de una madre a una hija, de un padrastro, de abuelas, tíos, amigos y hasta de gente que no conocemos. Esto no hubiera sido posible sin ese sostén fundamental”.

justicia x osita El juicio se desarrolló en los Tribunales de Lomas de Zamora.

También dedicó un párrafo especial a la abogada que llevó adelante la causa, a quien agradeció por su compromiso y empatía: “Siempre le importó Osita y lo dio todo”.

El mensaje cerró con una consigna contundente que resume el reclamo colectivo que atraviesa este tipo de casos: “Hoy más que nunca gritamos: los niños no se tocan”.

La denuncia por abuso sexual

El hecho, conocido como “caso Osita” para resguardar la identidad de la víctima, se remonta a un episodio ocurrido en Banfield. La nena, hoy de 13 años, denunció los abusos sufridos por su padre cuando tenía 4 años.

El juicio había sido postergado a fines de 2025 tras un planteo de la defensa. Finalmente comenzó el 30 de marzo. La familia de “Osita” exigía una pena ejemplar que ayude a empezar a sanar tantos años de sufrimiento por la lentitud del caso.