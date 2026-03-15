Tras la detención en Villa Fiorito por abuso sexual, el líder del Grupo Green dijo que es inocente

Adrián “El Chelo” Torres , el líder del Grupo Green , declaró ante la Justicia tras haber sido detenido en la localidad de Villa Fiorito , en el marco de la causa que lo investiga por abuso sexual contra una influencer. Se ordenó que continúe preso.

El cantante de cumbia fue indagado por la fiscal Lorena Pecorelli, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº21 del Departamento Judicial de La Matanza. Torres aceptó declarar y negó haber violado a Dulce Lilian , la influencer de música tropical que lo denunció la semana pasada.

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No obstante, tras la indagatoria, se ordenó que Torres continúe detenido mientras avanza la investigación. Fue trasladado a la sede de la DDI de La Matanza y continúa imputado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal” .

Cabe recordar que el líder del Grupo Green había sido arrestado tras un allanamiento realizado en su vivienda de Fiorito, en Lomas de Zamora . En el operativo le incautaron una camioneta Volkswagen Surán que había mencionado la víctima durante la denuncia: aseguró que Torres abusó de ella en ese vehículo.

La denuncia por abuso sexual

69b2b4206bc42 El Chelo Torres fue detenido en Fiorito por abuso sexual.

Según explicó la denunciante Dulce Lilian, había pactado con Torres un encuentro “para hablar de música”. Estaban en la Surán del cantante. Poco antes de llegar a La Tablada, cerca de la casa de la denunciante, el artista se detuvo y empezaron a hablar.

“(Torres) le ofrece sentarse en el asiento trasero para poder estar más cómodos, por lo que Torres se sienta atrás, bajándose los pantalones", establece la denuncia. Luego, siempre según la acusación, tomó a la víctima "del cabello para que le hiciera sexo oral”.

Allí la mujer empujó al cantante, y según ella, Torres se habría bajado los pantalones para violarla. “¿Por qué lo hiciste? Te dije que no”, le gritó la víctima. El cantante simplemente respondió “Te llamo el fin de semana” y la dejó en su casa. Luego de reportar el episodio, la influencer pidió la restricción perimetral en contra del cantante, que fue concedida.