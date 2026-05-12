miércoles 13 de mayo de 2026
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12 de mayo de 2026
Quedó filmado.

Amenazó con un cuchillo para robar y lo detuvieron: allanamientos en Lomas de Zamora y CABA

El robo quedó registrado en una cámara de seguridad. La Policía pudo identificar domicilios del sospechoso en Lomas y Capital Federal.

El robo quedó filmado.

El robo quedó filmado.

Tras una serie de allanamientos en Lomas de Zamora y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, detuvieron a un delincuente que había amenazado con un cuchillo a una mujer para robarle el celular. Las cámaras de seguridad registraron el robo.

Según informaron fuentes policiales a La Unión, todo empezó el pasado 27 de marzo, cuando la víctima fue interceptada en el cruce de las calles García y Guiffra, en la localidad de Piñeyro, en Avellaneda. Un sujeto que circulaba en un Fiat Cronos frenó y la intimidó con un arma blanca para asaltarla.

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Las cámaras de seguridad mostraron que la mujer caminaba sola y que arrojó su teléfono al piso por miedo. El delincuente tomó el celular y escapó en el auto. Esas imágenes fueron claves para identificarlo.

auto
Encontraron el auto utilizado en el robo tras una serie de allanamientos en Lomas de Zamora y CABA.

Encontraron el auto utilizado en el robo tras una serie de allanamientos en Lomas de Zamora y CABA.

La investigación tras el robo

Una vez radicada la denuncia, los investigadores analizaron los registros fílmicos y pudieron identificar el recorrido del auto utilizado durante el hecho, la identidad del sospechoso y varios domicilios que solía frecuentar.

A partir de esa información, se solicitaron tres órdenes de allanamiento, una en Lomas de Zamora y otras dos en Capital Federal. La Policía irrumpió en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Núñez de Arce y Recondo, en Villa Fiorito, y en otros objetivos de la calle San Antonio en el barrio porteño de Barracas, según pudo averiguar este medio.

detenido
El delincuente terminó detenido.

El delincuente terminó detenido.

Como resultado de los procedimientos, la Policía detuvo a un hombre de 37 años, señalado como el autor del robo a la mujer en Avellaneda. Además, incautaron el Fiat Cronos y ropa utilizada en el hecho.

El detenido fue trasladado a la Comisaría 2ª de Avellaneda y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°1 del Departamento Judicial de Lanús-Avellaneda. Quedó imputado por el delito de “robo agravado por el empleo de arma”.

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