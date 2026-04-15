Un nene de 5 años quedó enganchado del colectivo y fue arrastrado en Fiorito

Un nene de 5 años quedó atrapado en el estribo de un colectivo de la línea 283 , en Villa Fiorito , y fue arrastrado varios metros cuando estaba por bajar de la unidad junto a su abuela.

El hecho ocurrió alrededor de las 17 del viernes, en la intersección de las calles Plumerillo y Canadá y quedó filmado. La mujer logró bajar sin inconvenientes, pero el menor resultó herido.

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Sin advertir la situación, el chofer puso en marcha el vehículo mientras el niño aún tenía la pierna atrapada en la puerta, lo que provocó que fuera arrastrado sobre el asfalto durante varios metros. La abuela, en estado de desesperación, corrió detrás del colectivo intentando detener la marcha.

Tras el episodio, el niño fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona, donde los médicos constataron que presentaba politraumatismos y quemaduras producto de la fricción.

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La causa por el accidente en Fiorito

La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y quedó a cargo de la UFI 10 de Lomas de Zamora, que avanza en la investigación para determinar las responsabilidades del accidente.

Las imágenes del caso, registradas por una cámara de seguridad de la zona en un video, serán claves para avanzar rápidamente en la causa.