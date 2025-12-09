martes 09 de diciembre de 2025
9 de diciembre de 2025
Impactante.

Un vecino de Lomas de Zamora murió en un terrible accidente en la ruta

Manejaba un camión, perdió el control y volcó, perdiendo la vida en el acto. Vivía en Lomas y era oriundo de Córdoba.

camion

Todo ocurrió en la mañana de este martes. El hombre conducía un Camión Scania que transportaba bolsas de tierra en la Ruta Provincial 51, en el tramo entre General Alvear y Tapalqué.

Por causas que están en investigación, el camión perdió el control y se salió de la pista. El conductor no pudo maniobrar correctamente y el vehículo volcó a un costado de la ruta.

Vuelco y tragedia

alejandro barbuyani
Alejandro, el vecino de Lomas de Zamora fallecido en la ruta.

Enseguida concurrieron al lugar una ambulancia, los bomberos locales y la Policía. Lamentablemente, no había nada que hacer. El hombre había fallecido a causa de los terribles golpes producidos por el choque.

Con el correr de las horas, se conoció la identidad de la víctima. Se trataba de Alejandro Barbuyani, de 38 años. El hombre era oriundo de Cruz del Eje, provincia de Córdoba, pero se encontraba viviendo en Lomas de Zamora.

Camioneros que lo conocían se mostraron consternados por la noticia. Alejandro era muy querido por sus compañeros. En las redes sociales empezaron a circular mensajes de condolencias y emotivas despedidas.

