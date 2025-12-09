Un vecino de Lomas de Zamora murió en un terrible accidente en la ruta

Un vecino de Lomas de Zamora perdió la vida en un trágico accidente mientras manejaba por la ruta. Su camión se salió del carril y terminó volcando en la localidad de Tapalqué , en el centro de la provincia de Buenos Aires .

Todo ocurrió en la mañana de este martes. El hombre conducía un Camión Scania que transportaba bolsas de tierra en la Ruta Provincial 51 , en el tramo entre General Alvear y Tapalqué.

Por causas que están en investigación, el camión perdió el control y se salió de la pista. El conductor no pudo maniobrar correctamente y el vehículo volcó a un costado de la ruta.

Enseguida concurrieron al lugar una ambulancia, los bomberos locales y la Policía. Lamentablemente, no había nada que hacer. El hombre había fallecido a causa de los terribles golpes producidos por el choque.

Con el correr de las horas, se conoció la identidad de la víctima. Se trataba de Alejandro Barbuyani, de 38 años. El hombre era oriundo de Cruz del Eje, provincia de Córdoba, pero se encontraba viviendo en Lomas de Zamora.

Camioneros que lo conocían se mostraron consternados por la noticia. Alejandro era muy querido por sus compañeros. En las redes sociales empezaron a circular mensajes de condolencias y emotivas despedidas.