Violento choque entre dos autos en pleno centro de Banfield

Dos autos protagonizaron un violento choque en pleno centro de Banfield . Los vehículos quedaron muy dañados y milagrosamente no hubo heridos de gravedad. Hubo un amplio operativo de asistencia en el lugar, que obligó a cortar el tránsito sobre la avenida.

El accidente ocurrió este martes por la tarde sobre la avenida Alsina al 500, entre Maipú y Talcahuano . La colisión involucró a un Ford Fiesta color bordó y a un Fiat Cronos blanco.

Manejaba borracho. Choque en Albertina: un conductor ebrio estrelló su auto contra un poste de luz

Según contaron testigos, el Cronos habría intentado girar en U sobre la avenida y terminó chocando contra el Fiesta, provocando un fuerte estruendo que alarmó a los vecinos que pasaban por Alsina.

Tras un llamado al 911, se acercaron al lugar efectivos del Centro de Protección Urbana de Lomas de Zamora , una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas , personal de Defensa Civil y policías de la Comisaría 2ª de Banfield.

El choque no dejó heridos de gravedad, aunque los médicos debieron atender al conductor del Fiat Cronos, según informaron fuentes oficiales a La Unión. Los vehículos sufrieron serios daños por el impacto.

Mientras se desarrolló el operativo, hubo que cortar la circulación vehicular sobre la avenida Alsina en la mano hacia Lanús, lo cual trajo importantes complicaciones en el tránsito.