miércoles 03 de diciembre de 2025
Escribinos
3 de diciembre de 2025
Accidente.

Violento choque entre dos autos en pleno centro de Banfield

Ocurrió en Alsina y Maipú, en Banfield. Hubo un amplio despliegue del personal de salud y la Policía de Lomas de Zamora.

Por Diario La Unión
choque banfield

Dos autos protagonizaron un violento choque en pleno centro de Banfield. Los vehículos quedaron muy dañados y milagrosamente no hubo heridos de gravedad. Hubo un amplio operativo de asistencia en el lugar, que obligó a cortar el tránsito sobre la avenida.

El accidente ocurrió este martes por la tarde sobre la avenida Alsina al 500, entre Maipú y Talcahuano. La colisión involucró a un Ford Fiesta color bordó y a un Fiat Cronos blanco.

Lee además
El conductor ebrio embistió un poste de Edesur en Villa Albertina.
Manejaba borracho.

Choque en Albertina: un conductor ebrio estrelló su auto contra un poste de luz
Lomas de Zamora: dos motociclistas heridos tras un violento choque
Accidente.

Dos motociclistas heridos tras un violento choque en Villa Albertina

Según contaron testigos, el Cronos habría intentado girar en U sobre la avenida y terminó chocando contra el Fiesta, provocando un fuerte estruendo que alarmó a los vecinos que pasaban por Alsina.

Operativo en el lugar del choque

choque
El accidente ocurrió en pleno centro de Banfield.

El accidente ocurrió en pleno centro de Banfield.

Tras un llamado al 911, se acercaron al lugar efectivos del Centro de Protección Urbana de Lomas de Zamora, una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas, personal de Defensa Civil y policías de la Comisaría 2ª de Banfield.

El choque no dejó heridos de gravedad, aunque los médicos debieron atender al conductor del Fiat Cronos, según informaron fuentes oficiales a La Unión. Los vehículos sufrieron serios daños por el impacto.

Mientras se desarrolló el operativo, hubo que cortar la circulación vehicular sobre la avenida Alsina en la mano hacia Lanús, lo cual trajo importantes complicaciones en el tránsito.

Temas
Seguí leyendo

Choque en Albertina: un conductor ebrio estrelló su auto contra un poste de luz

Dos motociclistas heridos tras un violento choque en Villa Albertina

Terrible choque entre un colectivo y una camioneta en Lomas

Es periodista, pero el humor del stand up la atrapó y fusiona la actuación con la información

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
La cantante de la peatonal Laprida de Lomas, soñó con participar en el programa de Guido Kaczka.
Objetivo cumplido.

De la Peatonal Laprida al programa de Guido Kaczka para ayudar a sus padres

Por  Silvina Constenla

Las más leídas

Te Puede Interesar

Estrenos de cine: llega la película Beso de tres.  video
Luz, cámara, acción.

Estrenos de cine: una película de terror, una comedia y dos films de acción