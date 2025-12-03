Violento choque entre dos autos en pleno centro de Banfield

Dos autos protagonizaron un violento choque en pleno centro de Banfield. Los vehículos quedaron muy dañados y milagrosamente no hubo heridos de gravedad. Hubo un amplio operativo de asistencia en el lugar, que obligó a cortar el tránsito sobre la avenida.
El accidente ocurrió este martes por la tarde sobre la avenida Alsina al 500, entre Maipú y Talcahuano. La colisión involucró a un Ford Fiesta color bordó y a un Fiat Cronos blanco.
El choque no dejó heridos de gravedad, aunque los médicos debieron atender al conductor del Fiat Cronos, según informaron fuentes oficiales a La Unión. Los vehículos sufrieron serios daños por el impacto.
Mientras se desarrolló el operativo, hubo que cortar la circulación vehicular sobre la avenida Alsina en la mano hacia Lanús, lo cual trajo importantes complicaciones en el tránsito.