Lomas de Zamora: dos motociclistas heridos tras un violento choque

Dos motos protagonizaron un fuerte choque en el barrio Villa Albertina de Lomas de Zamora . Los conductores quedaron muy golpeados y uno de ellos terminó en grave estado. Los vecinos se acercaron a ayudar y hubo un operativo en el lugar.

El accidente ocurrió este miércoles al mediodía en el cruce de las calles Terrada y Guernica . Según testigos, una Siam QU 110 y una Motomel Skua 150 circulaban a gran velocidad y chocaron violentamente en la mencionada esquina.

Los dos conductores, de 22 y 25 años, salieron despedidos tras el fuerte impacto. Uno de ellos cayó en una zanja . Los vecinos del barrio se acercaron enseguida para asistirlos y pidieron una ambulancia de inmediato.

Tras recibir el alerta de los vecinos, se acercaron al lugar dos ambulancias del servicio 107 de Emergencias Lomas , junto a efectivos policiales de la jurisdicción y del Centro de Protección Urbana de Lomas de Zamora.

Según pudo averiguar La Unión, uno de los motociclistas se encontraba en grave estado y tuvo que ser trasladado a un hospital. Vecinos contaron que tuvieron que rescatarlo de la zanja para evitar que se ahogara. Por su parte, el otro motociclista había sufrido un fuerte golpe en el pecho.

Los dos conductores fueron trasladados por Emergencias Lomas al Hospital Gandulfo, mientras que la Policía llevó las motos involucradas a la Comisaría 7ª de Villa Centenario.