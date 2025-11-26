Villa Albertina: incendio durante la madrugada y rápida intervención de los bomberos

Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora asistieron a un incendio reportado durante la madrugada de este miércoles en la localidad de Villa Albertina , donde pudieron apagar el fuego e impedir que se propagara en las propiedades linderas del barrio.

Las llamas provocaron daños en el interior de una vivienda ubicada sobre la calle Julián Aguirre al 100. Allí trabajaron intensamente dos dotaciones compuestas por seis bomberos.

Fuentes oficiales indicaron que las autoridades fueron advertidas de lo ocurrido cerca de las 4.30 de la madrugada, lo que requirió la rápida intervención. Afortunadamente, no se registraron heridos.

Según informaron a La Unión , el origen del siniestro no pudo ser determinado. Sin embargo, no descartan que se haya tratado de un desperfecto eléctrico.

Incendio devastador en Villa Centenario

El lunes a la madrugada, un terrible incendio se desató en dos fábricas en la localidad de Villa Centenario, a una cuadra del Cementerio de Lomas de Zamora. Allí tuvieron que evacuar la manzana completa y hubo casas que quedaron destruidas, mientras que otras tienen peligro de derrumbe.

El fuego se produjo pasadas las 2 de la mañana del lunes último en el cruce de las calles Gabriela Mistral y Emerson. Afectó una fábrica de envases plásticos y otra que se dedica a la fabricación de juguetes. La voracidad de las llamas y los daños estructurales obligaron a iniciar el protocolo de evacuación masiva.

Mientras se trabajaba para apagar el incendio, los Bomberos Voluntarios de Lomas y el personal de Defensa Civil colaboraron para retirar a la gente de toda la cuadra en forma preventiva, principalmente a quienes vivían en casas linderas.