jueves 27 de noviembre de 2025
Escribinos
26 de noviembre de 2025
Susto.

Villa Albertina: incendio durante la madrugada y rápida intervención de los bomberos

Dos dotaciones de bomberos de Lomas de Zamora trabajaron intensamente para controlar un incendio reportado durante la madrugada en Villa Albertina.

Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora controlaron el incendio.

Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora controlaron el incendio.

Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora asistieron a un incendio reportado durante la madrugada de este miércoles en la localidad de Villa Albertina, donde pudieron apagar el fuego e impedir que se propagara en las propiedades linderas del barrio.

Las llamas provocaron daños en el interior de una vivienda ubicada sobre la calle Julián Aguirre al 100. Allí trabajaron intensamente dos dotaciones compuestas por seis bomberos.

Lee además
Así quedaron las fábricas tras el incendio.
Devastador.

En ruinas: así quedaron las fábricas tras el incendio en Centenario
La pared de la fábrica cayó sobre la casa lindera.
Graves daños.

Villa Centenario: el drama de una vecina que perdió su casa tras el incendio

Fuentes oficiales indicaron que las autoridades fueron advertidas de lo ocurrido cerca de las 4.30 de la madrugada, lo que requirió la rápida intervención. Afortunadamente, no se registraron heridos.

Según informaron a La Unión, el origen del siniestro no pudo ser determinado. Sin embargo, no descartan que se haya tratado de un desperfecto eléctrico.

Incendio devastador en Villa Centenario

El lunes a la madrugada, un terrible incendio se desató en dos fábricas en la localidad de Villa Centenario, a una cuadra del Cementerio de Lomas de Zamora. Allí tuvieron que evacuar la manzana completa y hubo casas que quedaron destruidas, mientras que otras tienen peligro de derrumbe.

El fuego se produjo pasadas las 2 de la mañana del lunes último en el cruce de las calles Gabriela Mistral y Emerson. Afectó una fábrica de envases plásticos y otra que se dedica a la fabricación de juguetes. La voracidad de las llamas y los daños estructurales obligaron a iniciar el protocolo de evacuación masiva.

Mientras se trabajaba para apagar el incendio, los Bomberos Voluntarios de Lomas y el personal de Defensa Civil colaboraron para retirar a la gente de toda la cuadra en forma preventiva, principalmente a quienes vivían en casas linderas.

Temas
Seguí leyendo

En ruinas: así quedaron las fábricas tras el incendio en Centenario

Villa Centenario: el drama de una vecina que perdió su casa tras el incendio

Incendio en Villa Centenario: evacuación masiva y casas destruidas

Voraz incendio en Villa Centenario: dos fábricas destruidas y 50 bomberos trabajando en el lugar

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El accidente ocurrió dentro de la estación de Lomas de Zamora.
Conmoción.

Una mujer fue atropellada por el tren en Lomas y sobrevivió de milagro

Las más leídas

Te Puede Interesar

Gimena Accardi, cerca de un rapero.  video
¿Qué onda?

Gimena Accardi y el rapero Seven Kayne fueron vistos a los besos