Femicidio de Noelia Rivero en Temperley: el asesino se negó a declarar

El femicidio de Noelia Rivero en Temperley sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Matías Núñez , el acusado de asesinarla, se negó a declarar ante el fiscal y se confirmó que tenía denuncias previas.

Según pudo averiguar La Unión , Núñez sigue internado en el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora tras haber intentado quitarse la vida. Está fuera de peligro y se recupera de los cortes que él mismo se había provocado antes de su detención.

El peor final. Femicidio en Temperley: una semana antes la víctima había hecho la denuncia

El fiscal Jorge Grieco quedó a cargo del caso, tras la intervención inicial de la fiscal Marcela Juan. Intentó tomarle declaración a Núñez, pero el acusado se negó a hablar sobre el crimen de Noelia.

Ante esta situación, el fiscal Grieco dispuso que la aprehensión de Núñez se convierta en detención formal . Apenas reciba el alta, será trasladado a una unidad penitenciaria, donde seguramente quedará preso hasta el juicio .

El asesino de Noelia Rivero tenía denuncias previas

Temperley femicidio El asesino tomó de rehén a su pareja en Temperley y la mató antes de que llegara la Policía.

Fuentes judiciales informaron que el asesino ya tenía varias denuncias previas. La primera la presentó una expareja, quien lo acusó de un episodio de violencia de género, en el marco de una relación anterior a la que mantuvo con Noelia.

La segunda denuncia la radicó la propia víctima dos meses antes de que Núñez la matara. En este caso, acudió a la Policía porque su novio le sacó el celular y se transfirió dinero una cuenta propia sin avisarle nada a ella.

Por otro lado, los hermanos de Noelia señalaron durante su diálogo con la prensa que “hace una semana ella había hecho la denuncia por violencia de género”. Además, confirmaron que la joven “le tenía miedo” porque “ya se había dado cuenta de cómo era él, una persona violenta, manipuladora y hostigadora”.

El femicidio de Noelia en Temperley

cuchillo El cuchillo con el que Tomás Núñez mató a Noelia Rivero en Temperley.

Noelia Rivero fue asesinada por su novio, Tomás Núñez, quien le aplicó varias puñaladas dentro de una casa ubicada en Lavalle al 1700, en Temperley Oeste.

La Policía fue al lugar tras recibir el llamado de la propia víctima, quien había alertado que su pareja la tenía encerrada. Cuando los uniformados recibieron la autorización y pudieron entrar, ya era tarde: Núñez la había matado. Al ver que el asesino intentó quitarse la vida, inmediatamente lo redujeron, lo detuvieron y lo trasladaron al hospital.