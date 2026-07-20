Estafas en la concesionaria de Temperley: rechazan la liberación de los detenidos

Rechazaron el pedido de excarcelación de los dos detenidos en la causa por las presuntas estafas atribuidas a la concesionaria V-Lion de Temperley . Permanecerán detenidos mientras sigue la búsqueda de un prófugo.

Días atrás, los dos detenidos que tiene la causa habían solicitado ser liberados. Se trata de Hernán De Campo , exjefe de ventas, y Lucas Della Vedoba , exgerente de la firma, imputados por los delitos de asociación ilícita y 28 hechos de estafa .

Estafas. Una de las víctimas de la concesionaria de Temperley tras la detención de los acusados: "Que no salgan más"

El Juzgado de Garantías Nº1 de Lomas de Zamora, a cargo de Jorge López, decidió rechazar el pedido de excarcelación. Entre otros motivos, el magistrado consideró el tiempo que ambos habían permanecido prófugos: estuvieron 10 meses huyendo de la Justicia , desde septiembre de 2025.

Dicha situación abrió la posibilidad de que los imputados volvieran a fugarse . Tras la resolución, ambos seguirán detenidos hasta que se lleve a cabo el juicio.

El caso de la concesionaria de Temperley sigue su trámite en la UFI 8 de Lomas de Zamora.

Las detenciones habían sido concretadas días atrás por efectivos de la Policía Federal Argentina. De Campo fue localizado en un barrio cerrado de José C. Paz, mientras que a Della Vedoba lo capturaron en una vivienda de Ituzaingó.

Cómo operaba la concesionaria de Temperley

Las víctimas de la concesionaria de Temperley que denunciaron estafas.

La investigación sostiene que la concesionaria, ubicada sobre la avenida Hipólito Yrigoyen y Garibaldi, en Temperley, ofrecía vehículos mediante planes de financiación. Los clientes realizaban importantes desembolsos de dinero, pero con el paso de los meses comenzaban las excusas por supuestas demoras administrativas o problemas de disponibilidad. Finalmente, los autos nunca eran entregados.

Según la pesquisa, decenas de personas resultaron damnificadas. Algunas llegaron a pagar millones de pesos e incluso entregaron dólares como parte de la operación, sin recibir el vehículo prometido.

La causa está a cargo de la UFI 8 de Lomas de Zamora, especializada en delitos de defraudación. La Justicia mantiene vigente la búsqueda del dueño de la concesionaria, Hernán Velardo.