Prófugo después de la caída de sus presuntos cómplices: buscan al dueño de la concesionaria de Temperley

La investigación por las presuntas estafas millonarias de la concesionaria Vi-Lion de Temperley sumó un nuevo elemento que aumenta la preocupación de las víctimas sobre el prófugo , tras las dos primeras detenciones del caso.

Según pudo averiguar La Unión a partir de testimonios de varios damnificados, el empresario dejó de tener actividad en sus perfiles y habría desaparecido de los ámbitos donde solía mostrarse públicamente. Para quienes impulsan la causa, ese cambio coincidió con los recientes operativos de la Policía Federal.

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"Después de las detenciones desapareció de todos lados", comentó una de las víctimas consultadas por este medio, mientras que otros denunciantes aseguraron que ya no logran encontrar sus perfiles ni obtener información sobre su paradero.

Aunque no existe una confirmación oficial sobre dónde se encuentra Velardo, entre los damnificados crece la sospecha de que se habría fugado para evitar ser detenido, luego de la captura de dos hombres considerados piezas importantes de la investigación.

Uno de los escraches a la concesionaria acusada de estafas.

Las denuncias contra la concesionaria

Según la investigación, cuando el dueño cerró su cuenta bancaria, comenzó a obligar a sus propios vendedores a cobrar las cuotas en sus cuentas personales y luego transferirle el dinero. Algunas víctimas llegaron a pagar hasta 5 millones de pesos en cuotas; otras entregaron hasta 3 mil dólares sin recibir nada a cambio.

Los investigadores también determinaron que, tras las detenciones, personas que decían ser de la agencia continuaron contactando a los estafados con "excusas y promesas", posiblemente para desalentar los reclamos.

Por ahora, el dueño de Vi-Lion e identificado como el jefe de la asociación ilícita, continúa prófugo. Las detenciones fueron avaladas por el Juzgado de Garantías 1 de Lomas de Zamora.