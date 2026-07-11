Una tarde para saborear delicias artesanales: llega a Lomas el Paseo del Alfajor

Este domingo llega a Lomas de Zamora la primera edición del Paseo del Alfajor , una propuesta organizada por el Municipio para acompañar a productores locales que ofrecerán todo tipo de delicias artesanales a los vecinos.

El evento se llevará a cabo de 15 a 18.30 en la Plaza Grigera , ubicada sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen 8700 . Allí estarán los productores y emprendimientos Biscotto , Il Castello , Kika , Delicias Luli , Las Manos de Papá , Retruco y Alfawine . Cada uno tendrá su stand para degustaciones y venta al público .

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"Delicias Luli nació en 2022 con el objetivo de ofrecer alfajores artesanales elaborados con materias primas de primera calidad y mucho amor. En esta oportunidad vamos a llevar una amplia variedad de sabores para que todos puedan conocer nuestros alfajores que se distinguen por su gran tamaño y peso, con abundante relleno y una elaboración totalmente artesanal", contó Lourdes, dueña del emprendimiento que cuenta con un taller de elaboración propia.

Marplatense negro y blanco, bariloche, nuez, delicias patagónicas, pistacho, bon o bon, ferrero, marroc, chocotorta, pepitos, oreo, mantecol, nutella, block, malbec y banana split son los sabores que ofrecerá Delicias Luli este domingo. "Es una alegría formar parte de este tipo de eventos porque nos permiten acercarnos a la gente, dar a conocer nuestro trabajo y seguir creciendo como emprendimiento local", destacó Lourdes.

Del Paseo del Alfajor también participará Alfawine, un emprendimiento de Llavallol que tiene sabores como frambuesas al malbec, moras al syrah con pistacho, torrontés (vino blanco) y maracuyá al chardonnay. Por su parte, Il Castello tiene alfajores de amarula, coco, frutos del bosque, nutella, café, oreo y pistacho, entre otras delicias de autor hechas 100% de cacao.

Nueva edición de la feria de emprendedores en la Plaza Libertad

Más de 100 emprendedores participan de las ferias que se realizan los fines de semana en la Plaza Libertad de Lomas de Zamora, donde los vecinos pueden comprar productos de calidad a precios accesibles y disfrutar de espectáculos artísticos.

La iniciativa a cargo del Municipio tendrá una nueva edición este sábado y domingo, de 14 a 18, en el espacio ubicado sobre la calle Laprida 1200. Allí habrá puestos de indumentaria, calzado, decoración para el hogar, bijouterie, cosmética, plantas, diseño, gastronomía, artesanías e impresión 3D, entre otros.