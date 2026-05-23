Paseo de compras y música en Lomas: nueva edición de la feria en Plaza Libertad

Más de 100 emprendedores participan de las ferias que se realizan los fines de semana en la Plaza Libertad de Lomas de Zamora , donde los vecinos pueden comprar productos de calidad a precios accesibles y disfrutar de espectáculos artísticos .

La iniciativa a cargo del Municipio tendrá una nueva edición este sábado y domingo, de 14 a 18, en el espacio ubicado sobre la calle Laprida 1200 . Allí habrá puestos de indumentaria, calzado, decoración para el hogar, bijouterie, cosmética, plantas, diseño, gastronomía, artesanías e impresión 3D, entre otros.

La feria en el barrio ya es un clásico de los fines de semana.

"Tenemos un emprendimiento de chapas decorativas, carteles y stickers con logos, dibujos y frases que se imprimen de forma digital. La feria es una ayuda muy grande porque logramos una clientela fija y siempre se acercan nuevos vecinos", destacó Christian Sassano, quien lleva adelante el proyecto Chapas Re junto a su esposa Andrea y su hijo Franco.

La feria sigue creciendo tanto en cantidad de emprendimientos como en convocatoria de vecinos que también disfrutan de una plaza emblemática del barrio con diferentes sectores recreativos, deportivos y de descanso. Este domingo, a las 16, habrá un show en vivo de la cantora de folklore Amelia Martín.

Así fue la Ronda de Negocios en Lomas de Zamora

En Lomas se hizo una Ronda de Negocios con la participación de 240 empresas, pymes y cooperativas que tuvieron la oportunidad de ofrecer sus servicios, concretar operaciones comerciales y sumar nuevos contactos.

En el Espacio Gea de la calle Loria 642 tuvo lugar el encuentro organizado por el Gobierno de la Provincia junto al Municipio y el acompañamiento de la Cámara de Comercio de Lomas. Las empresas, pymes y cooperativas tuvieron más de 1.370 entrevistas formales de negocios y en muchos casos lograron concretar nuevas ventas.

Frente a un contexto nacional de fuerte caída del consumo y de desregulación de las importaciones, lo que se busca con estas jornadas es acompañar a las pymes y fortalecer el entramado productivo a nivel local.