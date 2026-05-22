Finde en Lomas de Zamora: Skay Beilinson, Pez y La Chilinga

Este fin de semana, Lomas de Zamora tendrán mucha música sonando en vivo con Skay Beilinson, Pez, La Chilinga y otras bandas de rock y de otros géneros. Se suman propuestas de teatro, shows de humor y una obra para los más bajitos.

En el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora , Manuel Castro 262, el viernes a las 21 se presenta Dúo Algarrobal Folk, donde Alan y Braian Gómez, hermanos oriundos de Santiago del Estero, con una propuesta folklórica.

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En la misma sala, el sábado a las 21 habrá reggae con la banda Mamá Gaia y el domingo a las 20 será el turno de los clásicos de la cumbia con el grupo Tucumbia.

En el Teatro Coliseo de Lomas de Zamora , Manuel Castro 262, el sábado a las 16 llega “El Explorador”, un nuevo show con una aventura para despertar el niño interior.

En Dandelion Teatro Bar del Lomas de Zamora, Italia 55, el viernes a las 21 se presenta la banda Nuestro Romance y el sábado desde 23,30 arranca el “Santo Cumbión”, con El Pepo, Los de Fuego y otros grupos.

El Festival Utopias, con obras de teatro, música en vivo y otras actividades, tendrá lugar el domingo desde las 16 Teatro Horizonte de Lomas de Zamora, Hipólito Yrigoyen 9437.

Gabriel Acher presenta su espectáculo “¿Qué hace una chica como yo en una edad como esta?” el domingo a las 20 en el Teatro Maipú de Banfield, Maipú 380.

Mucho rock en vivo

Las bandas de rock Belugaskan, Alarcon y los del hielo y Pantajena sonarán en vivo el viernes desde las 22 en El Refugio de Banfield, Maipú 540.

El Festi Conurpatrio tendrá lugar el domingo desde las 19 en Conurbania Parque de Banfield, Alsina 251, con La Chilinga y las bandas No me convence y El Micrófono de Yoko.

Pez, la poderosa banda de rock que lidera Ariel Minimal, se presenta el viernes a las 22 en Cultura del Sur de Temperley, Meeks 1066. Delta Presión abre la noche.

Skay Beilinson, el legendario guitarrista que se pone frente de Los Fakires, sonará en vivo con todos sus clásicos el sábado a las 21 en Auditorio Sur de Temperley, Meeks 1080.

En la Antigua Fábrica Bar de Temperley, Meeks 1433, el viernes a las 21 sonará Forever Classics y sábado será el turno de Relax 85’.

"Esperando a Godot", un clásico de Samuel Beckett y con traducción y versión de Rubén Pires y Hugo Halbrich, sale a escena el sábado en Las Nobles Bestias de Temperley, 14 de Julio 142.

La varieté de humor “Operación Manrique”, Lucía Manrique al frente, irrumpe en escena el viernes a las 21 en Casa Cacerola de Temperley, Almirante Brown 4232.