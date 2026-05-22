Las críticas a Temperley: el capitán Adrián Arregui asume su responsabilidad

Temperley quiere cortar con la racha nefasta este sábado cuando visite a Nueva Chicago en Mataderos, donde se jugará una parada brava pensando en la recuperación en la Primera Nacional. El Gasolero viene de una seguidilla importante sin victorias y buscará que se corte de una vez por todas ante el Torito.

Después de ganarle a Los Andes, el conjunto de Turdera entró en una debacle futbolística que no puede despertarse. Derrotas ante Deportivo Maipú y Gimnasia de Jujuy incluidas que todavía duelen, pero que en el plantel de Temperley se juramentaron dejar atrás para que el golpe durisimo de este momento pueda quedar en el olvido.

Así lo vive Adrián Arregui , el capitán y máximo referente del Gasolero, quien tiene mayor sentido de pertenencia en un plantel comandado por Nicolás Domingo que no encuentra el rumbo pero que promete volver a estar en la pelea. Sabe el Samurai que está en deuda con el hincha de Temperley, pero que el partido contra Nueva Chicago puede llegar a ser una bisagra en el campeonato de la Primera Nacional.

El capitán no ocultó su bronca y fastidio por el comprometido presente, aunque se lo notó con ganas de revertir este presente. Después de la ilusión que generó el comienzo de campeonato para el Gasolero, vivir esta etapa de incertidumbre es algo impensado. Ni el más pesimista de los hinchas de Temperley se imaginaba estar fuera de la zona de reducido.

"En el plano deportivo, está pasando que no podemos sumar de a tres hace varios partidos. En el medio tuvimos la derrota con Deportivo Maipú que nos golpeó fuerte, ahora caímos contra Gimnasia de Jujuy y estamos tratando de recuperarnos. Todavía falta mucho aunque no nos preparamos para no poder ganar. Todo esto nos tiene dolidos porque lo hemos merecido y no se pudo dar", aseguró Arregui en diálogo con el programa Todo por Temperley.

Asimismo profundizó: "Hay que tratar de darle tranquilidad a los más chicos, tiene que llegar esta segunda tanda del torneo lo más regular posible. Hay que tratar de equivocarse menos. Uno no espera nunca este momento, somos las caras visibles y los que tenemos que absorver todo y bancarla. Esto va a pasar y vamos a romper esta racha, va a volver a venir lo lindo".

En ese contexto, Arregui es consciente del rol que cumple en Temperley y es por eso que busca ser el que "absorve la presión y las puteadas". Además, sostuvo: "Doler nos duele a todos, pasamos momentos muy lindos en el club, pero hoy queda en el olvido y hay que revertir este mal momento".

El rol de Adrián Arregui en el plantel de Temperley

Sin dudas, Arregui es uno de los jugadores más representativos del plantel. Junto a Fernando Brandán, Gabriel Hauche, Ezequien Mastrolía y Lucas Angelini, son los que empiezan a recibir las mayores críticas por parte de la gente de Temperley.

Es que el plantel dirigido por Nicolás Domingo no puede sumar de a tres desde hace 7 partidos (5 empates y 2 derrotas). Ya queda muy lejana la última victoria ante Los Andes en el Eduardo Gallardón el 29 de marzo por la séptima fecha del torneo de la Primera Nacional.

"Soy el capitán y ya todos saben como afronto los desafíos. Todo esto me duele un montón, mi hijo Gino viene a la cancha y se va llorando. No somos nuevos en el club y todo lo que hacemos nosotros es de corazón. La decisión de volver a Temperley fue para lograr lo que una vez logramos, la ilusión siempre está intacta. La crítica del hincha siempre va a ser aceptada. Me hago responsable y no me tengo que esconder de nada. Siempre voy a aceptar las responsabilidades, nos planteamos pelear por un ascenso, todavía falta y seguiremos bancando para que eso suceda", asumió Arregui.

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Las críticas de los hinchas de Temperley

En las últimas fechas comenzaron a escucharse las primeras críticas hacia los jugadores y el cuerpo técnico por parte de los hinchas de Temperley. Es que el panorama es desesperante y cuando se ingresa en una seguidilla adversa, debe aparecer el "fuego sagrado" de un plantel que se preparó para pelear en los primeros puestos de la tabla.

En ese marco, Arregui respondió ante las críticas de los fanáticos y afirmó: "La crítica futbolísitica la acepto y me hago cargo. Tenemos el deseo de ascender a Temperley porque es coronar la carrera, este es el tercer campeonato que voy a jugar después de mi vuelta. No quiero hablar del pasado, siempre he tenido ese sentido de pertenencia con Temperley y por eso estoy acá. Hoy tenemos una mala racha y no podemos ganar, ojalá que llegue todo lo lindo".

Del mismo modo, recordó que cuando se lesionó en el partido contra Atlanta, luego quiso estar en el clásico ante Los Andes y no pudo llegar a jugarlo. Luego llegó el partido contra Quilmes, se confirmó el desgarro y las ganas de volver a estar en el primer equipo siempre estuvieron intactas.

"Siempre quiero estar, no fue como quería y me volví a resentir. Tuve casi 5 partidos sin jugar y eso en la dinámica para un jugador es muy importante. Psicológicamente lo de Maipú golpeó mucho, con Jujuy me sentí mejor pero la verdad es que me falta desde lo físico. Uno siempre quiere tener un mejor nivel, se vuelve gradualmente y estamos en ese proceso. Ojalá pueda encontrar ese ritmo, me había preparado para eso, siempre voy a tratar de estar para el equipo y para el grupo", reflexionó.

No obstante, remarcó que "primero está Temperley antes que los jugadores". Y apuntó: "En el 2023 me infiltré y no me perdí ningún partido, el año pasado siempre trate de estar. No estoy acostumbrado a tener lesiones, uno lo hace de corazón. La gente se cansa de que uno hable pero soy el capitán y siempre me voy a hacer cargo. Uno siempre quiere estar para sumar, siempre fue mi forma".

Por último, concluyó con una reflexión pensando en el encuentro ante Nueva Chicago: "Estamos enfocados en hacer un buen partido, tenemos la necesidad de volver a festejar y que se vea un vestuario lindo como al principio".