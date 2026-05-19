Temperley y Nueva Chicago, dos grandes a los tumbos en la Primera Nacional

Temperley y Nueva Chicago , dos grandes del fútbol argentino con años en la Primera División, atraviesan un presente desalentador en la Primera Nacional , con rachas adversas a días de un enfrentamiento crucial para ambos. El equipo de Mataderos se quedó sin Luis García, su entrenador.

El Gasolero del debutante DT Nicolás Domingo fue protagonistas hasta la 7º fecha, cuando le ganó el clásico a Los Andes en Lomas de Zamora. Hasta ahí sumaba 11 puntos de 18, con tres victorias, dos empates y una derrota.

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A partir de ahí todo cambió, pero para mal. Cinco empates consecutivos y la histórica derrota como local frente a Deportivo Maipú de Mendoza (0-5), que se suma a la del último domingo en Jujuy, ante Gimnasia (0-1).

La caída en Jujuy lo sacó del último escalón del Reducido por primera vez en 13 partidos. Ese lugar lo tiene Nueva Chicago, a pesar de perder, por diferencia de goles sobre San Martín de San Juan y Patronato de Paraná.

La Primera Nacional devora técnicos

Un resultado como el de Temperley ante los mendocinos generan murmullos y muchos interrogantes. Fue el vicepresidente primero, Jorge Rodríguez Turdó, quién en diálogo con LocosxTemperley explicó que “buscamos un perfil moderno, y (Nicolás) Domingo representa exactamente el liderazgo competitivo que queremos ver reflejado en la cancha. A pesar de los últimos resultados negativos confiamos en su idea de juego y bancamos el proyecto”.

El Gasolero volvió a perder, por lo que el partido en el estadio República de Mataderos es una verdadera prueba de fuego, carácter y todos los adjetivos que uno se pueda imaginar. “No gusta este momento”, disparó el entrenador.

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Con la salida de Luis García -que estuvo en el radar de Temperley tras la salida de Rubén Forestello- de la dirección técnica de Nueva Chicago -seis sin ganar, con tres caídas en fila-, la Primera Nacional llegó a los ¡22 entrenadores! que se quedaron sin club en 13 fechas. En las últimas horas también puso fin a su ciclo Fabián Nardozza de Defensores de Belgrano.

La paridad que muestra la categoría marca que Nueva Chicago está clasificando al Reducido, pero mirando hacia atrás tiene el descenso a cuatro puntos, mientras que a Temperley lo separa un punto del grupo de los ocho, pero se encuentra a tres de la zona roja.

Asume un conocido de Temperley

Al mando del Verdinegro quedó Adrián Scifo, exlateral derecho que estaba a cargo de la Reserva, que jugó 159 partidos en varios ciclos en el Torito. Así lo informó el club, mientras todos los cañones apuntan a Matías Módolo.

Adrián Scifo, oriundo de Monte Casero, Corrientes, formó parte del plantel de Temperley en la Superliga 2017/18, la última participación en Primera División. Totalizó 18 partidos, uno por Copa Argentina. El Gasolero descendió junto a Olimpo de Bahía Blanca, Arsenal de Sarandí y Chacarita Juniors.