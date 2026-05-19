Crimen en Santa Marta: 10 años de prisión por matar a su padrastro de un tiro en la cara

La causa por el crimen en Santa Marta fue resuelta en un juicio abreviado.

El hombre acusado de asesinar a su padrastro de un disparo en el rostro en el barrio de Santa Marta fue condenado a 10 años de prisión en el marco de un juicio abreviado por el crimen ocurrido a fines de marzo del 2025.

Fuentes judiciales informaron a La Unión que el imputado Pablo Zamora llegó a un acuerdo para ser juzgado bajo esa modalidad por el ataque que le costó la vida a Marcelo Luis Patricio , quien era la pareja de su madre.

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La investigación estuvo a cargo de la fiscal Marcela Juan , titular de la UFI 16 de Lomas de Zamora , bajo la caratula de "homicidio agravado". El autor del asesinato fue identificado rapidamente. Sin embargo, las circunstancias del violento episodio nunca terminaron de esclarecerse por completo.

En una primera instancia, el juez de Garantías interviniente había resuelto elevar el caso del padrastro asesinado a juicio oral, que iba a estar a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de Lomas. No obstante, posteriormente, las partes acordaron un juicio abreviado que derivó en la sentencia.

Fiscalías El crimen en Santa Marta fue investigado por la UFI 16 de Lomas de Zamora.

Padrastro asesinado en Santa Marta

Zamora había permanecido prófugo durante una semana, hasta que efectivos policiales lograron detenerlo en la calle Almirante Brown al 2000, casi en el cruce con Posadas, en la localidad de Ramos Mejía. Desde entonces permanecía tras las rejas.

En los primeros días de la investigación surgió la versión de que el acusado habría actuado bajo los efectos del alcohol. Los investigadores sostienen que el disparo que terminó con la vida de Patricio habría sido efectuado de manera accidental mientras Zamora manipulaba el arma.

De acuerdo a la reconstrucción del hecho, el acusado habría mantenido una discusión con su pareja y luego se dirigió a la casa de su madre, donde consumió bebidas alcohólicas. Allí, mientras manipulaba el arma de fuego, se produjo el disparo fatal.

El crimen ocurrió en una vivienda ubicada sobre Uspallata al 100, cerca del cruce con Homero. En el lugar se encontraba Marcelo Luis Patricio junto a su pareja, cuando arribó el hijo de la mujer.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Gandulfo, aunque los médicos no pudieron salvarle la vida. Peritos de la Policía Científica constataron que presentaba un balazo en el rostro que le provocó la muerte prácticamente en el acto.