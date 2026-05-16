sábado 16 de mayo de 2026
Escribinos
16 de mayo de 2026
Brutal asesinato.

A tres años del crimen de Santiago Alcócer aún no hay fecha para el juicio contra "El Melli"

Eliana Maciel ya fue condenada a 14 años de prisión por el homicidio y descuartizamiento del joven en 2023. Sin embargo, falta juzgar al principal acusado.

Santiago Alcócer, el joven víctima del crimen.

Santiago Alcócer, el joven víctima del crimen.

A tres años del crimen de Santiago Alcócer, el caso continúa sin avances en la situación judicial de Sebastián “El Melli” Saudán, apuntado como el principal responsable del asesinato y descuartizamiento del joven ocurrido en abril de 2023 en Parque Barón.

Mientras Eliana “Barby Queen” Maciel ya fue condenada a 14 años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 8 de Lomas de Zamora, el proceso contra Saudán permanece estancado y todavía no tiene fecha de juicio.

Lee además
Falta cada vez menos para el juicio por la muerte del joven en Villa Fiorito.
Caso Brandon Luna.

Elevaron a juicio la causa del joven fallecido tras un partido de fútbol en Fiorito
El 16 de junio comenzará el juicio por la desaparición de Loan Peña. 
En busca de la verdad.

El juicio por la desaparición de Loan Peña ya tiene fecha de inicio

Maciel fue hallada culpable del delito de “homicidio simple”. Según la investigación, la joven asesinó a Santiago junto a su pareja y luego ambos trasladaron el cuerpo hasta un basural de Transradio, en Esteban Echeverría, donde abandonaron los restos.

La fiscal Sandra Rull había solicitado una pena de 16 años de cárcel durante los alegatos, aunque finalmente los jueces dictaron una condena menor y rechazaron el pedido de absolución planteado por la defensa.

El caso tuvo una fuerte repercusión pública debido a la exposición de Maciel en redes sociales, donde se hacía llamar “Barby Queen” y acumulaba seguidores en TikTok. Incluso durante su detención continuó publicando videos desde prisión.

Juzgarán al presunto asesino de Santiago Alcócer.
Juzgarán al presunto asesino de Santiago Alcócer.
Juzgarán al presunto asesino de Santiago Alcócer.

Demora en el juicio por el crimen

Por su parte, Saudán fue apartado del juicio luego de que su defensa solicitara pericias psiquiátricas. En su momento, Micaela Alcócer, hermana de la víctima, cuestionó esa estrategia judicial y sostuvo que Saudán “se hace pasar por loco” para evitar a la Justicia.

De acuerdo a la investigación, Santiago Alcócer fue asesinado a puñaladas tras una violenta discusión. Luego, su cuerpo fue descuartizado e incendiado para dificultar la identificación. La autopsia confirmó que presentaba múltiples heridas de arma blanca y mutilaciones en brazos y piernas.

Las cámaras de seguridad resultaron claves para esclarecer el caso: registraron a Maciel y Saudán trasladando el cadáver en un carrito hasta un descampado ubicado en el cruce de las calles Sócrates y Platón.

Temas
Seguí leyendo

Elevaron a juicio la causa del joven fallecido tras un partido de fútbol en Fiorito

El juicio por la desaparición de Loan Peña ya tiene fecha de inicio

Comenzó el juicio por el doble crimen de una madre y su hijo en Fiorito

El detenido en Ingeniero Budge por el crimen de un policía quedó cerca del juicio

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Conmoción en Lomas de Zamora por una tragedia que se cobró la vida de una pareja.
Tragedia.

Murió una pareja embestida por el tren en Lomas: "Estaban abrazados"

Las más leídas

Te Puede Interesar

Así definió Mauricio Asenjo en el gol de Los Andes.
Post partido.

Asenjo le dedicó el triunfo de Los Andes a los hinchas