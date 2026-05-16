A tres años del crimen de Santiago Alcócer aún no hay fecha para el juicio contra "El Melli"

A tres años del crimen de Santiago Alcócer , el caso continúa sin avances en la situación judicial de Sebastián “El Melli” Saudán , apuntado como el principal responsable del asesinato y descuartizamiento del joven ocurrido en abril de 2023 en Parque Barón .

Mientras Eliana “Barby Queen” Maciel ya fue condenada a 14 años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 8 de Lomas de Zamora , el proceso contra Saudán permanece estancado y todavía no tiene fecha de juicio.

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Maciel fue hallada culpable del delito de “homicidio simple”. Según la investigación, la joven asesinó a Santiago junto a su pareja y luego ambos trasladaron el cuerpo hasta un basural de Transradio, en Esteban Echeverría, donde abandonaron los restos.

La fiscal Sandra Rull había solicitado una pena de 16 años de cárcel durante los alegatos, aunque finalmente los jueces dictaron una condena menor y rechazaron el pedido de absolución planteado por la defensa.

El caso tuvo una fuerte repercusión pública debido a la exposición de Maciel en redes sociales, donde se hacía llamar “Barby Queen” y acumulaba seguidores en TikTok. Incluso durante su detención continuó publicando videos desde prisión.

Juzgarán al presunto asesino de Santiago Alcócer. Juzgarán al presunto asesino de Santiago Alcócer.

Demora en el juicio por el crimen

Por su parte, Saudán fue apartado del juicio luego de que su defensa solicitara pericias psiquiátricas. En su momento, Micaela Alcócer, hermana de la víctima, cuestionó esa estrategia judicial y sostuvo que Saudán “se hace pasar por loco” para evitar a la Justicia.

De acuerdo a la investigación, Santiago Alcócer fue asesinado a puñaladas tras una violenta discusión. Luego, su cuerpo fue descuartizado e incendiado para dificultar la identificación. La autopsia confirmó que presentaba múltiples heridas de arma blanca y mutilaciones en brazos y piernas.

Las cámaras de seguridad resultaron claves para esclarecer el caso: registraron a Maciel y Saudán trasladando el cadáver en un carrito hasta un descampado ubicado en el cruce de las calles Sócrates y Platón.