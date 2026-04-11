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11 de abril de 2026
En busca de la verdad.

El juicio por la desaparición de Loan Peña ya tiene fecha de inicio

El comienzo del juicio por la desaparición de Loan Peña estaba estipulado para el 7 de octubre de 2025, pero las partes se pusieron de acuerdo para posponerlo.

El 16 de junio comenzará el juicio por la desaparición de Loan Peña.&nbsp;

El 16 de junio comenzará el juicio por la desaparición de Loan Peña. 

El juicio oral y público por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña comenzará el 16 de junio, según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas.

El Tribunal Federal de Corrientes definió la fecha del debate tras la audiencia del viernes 27 de febrero, cuando había fijado el inicio para el 7 de octubre, pero las partes objetaron esa decisión y los jueces lo reconsideraron.

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De acuerdo al escrito que accedió NA, “en principio, las audiencias se celebrarán bajo un esquema de alternancia semanal: la primera semana los martes, miércoles y jueves, y la semana subsiguiente los miércoles y jueves”.

Quiénes serán juzgados por la desaparición de Loan

La ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el ex capitán de la Armada Carlos Pérez; la tía de la víctima Laudelina Peña; su esposo, Antonio Bernardino Benítez; Mónica del Carmen Millapi; su marido, Daniel “Fierrito” Ramírez; y el ex comisario Walter Maciel serán juzgados por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan.

Respecto a la pesquisa paralela por los delitos de privación ilegítima de la libertad, defraudación a la administración pública y encubrimiento, falso testimonio, violación de secreto profesional, suministro de estupefacientes a título gratuito y resistencia a la autoridad, usurpación de insignias y de títulos profesionales, se encuentran imputados Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

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