El juicio por la desaparición de Loan Peña ya tiene fecha de inicio

El 16 de junio comenzará el juicio por la desaparición de Loan Peña.

El juicio oral y público por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña comenzará el 16 de junio, según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas.

El Tribunal Federal de Corrientes definió la fecha del debate tras la audiencia del viernes 27 de febrero, cuando había fijado el inicio para el 7 de octubre, pero las partes objetaron esa decisión y los jueces lo reconsideraron.

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De acuerdo al escrito que accedió NA, “en principio, las audiencias se celebrarán bajo un esquema de alternancia semanal: la primera semana los martes, miércoles y jueves, y la semana subsiguiente los miércoles y jueves”.

El órden se mantendrá de manera sucesiva conforme a la agenda prevista y hasta la finalización del proceso .

Quiénes serán juzgados por la desaparición de Loan

La ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el ex capitán de la Armada Carlos Pérez; la tía de la víctima Laudelina Peña; su esposo, Antonio Bernardino Benítez; Mónica del Carmen Millapi; su marido, Daniel “Fierrito” Ramírez; y el ex comisario Walter Maciel serán juzgados por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan.

Respecto a la pesquisa paralela por los delitos de privación ilegítima de la libertad, defraudación a la administración pública y encubrimiento, falso testimonio, violación de secreto profesional, suministro de estupefacientes a título gratuito y resistencia a la autoridad, usurpación de insignias y de títulos profesionales, se encuentran imputados Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.