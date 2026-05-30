Rodrigo De Paul y Camila Homs, el romance que terminó en escándalo

Rodrigo De Paul y Camila Homs estuvieron en pareja durante 11 años y tuvieron dos hijos, Francesca y Bautista . Su romance finalizó en 2021 en medio de un gran escándalo mediático tras el inicio de la relación del futbolista con Tini Stoessel.

Se conocieron cuando ella tenía 15 y él 17. Por ese entonces, ella estudiaba en el colegio San Martín de Tours mientras que Rodrigo De Paul jugaba en las inferiores de Racing.

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Primero se hicieron amigos, luego se pusieron de novios. Cuando el futbolista de la Selección Argentina fue transferido al Valencia de España en 2014 ella resignó su incipiente carrera en el mundo del modelaje para acompañarlo.

Dos años después, la pareja volvió a hacer las valijas pero esta vez para mudarse a Italia, donde el jugador se sumó al Udinese durante cinco años.

image Camila Homs y Rodrigo de Paul, en otros tiempos.

Camila Homs y Rodrigo de Paul agrandaron la familia

En enero de 2019, Camila Homs y Rodrigo de Paul agrandaron la familia con la llegada de Francesca. Mientras que comenzó a ser convocado a la Selección Argentina. La pareja tuvo una crisis que inmediatamente se pusieron en pausa cuando Camila Homs quedó embarazada de su segundo hijo, Bautista.

En 2021, la familia voló de nuevo a España ante la tentadora oferta del Atlético de Madrid, donde el mediocampista comenzó a formar parte del equipo liderado por Diego Simeone.

Después del nacimiento del bebé, Camila Homs y Rodrigo de Paul tomen una decisión. Mientras él se quedó defendiendo los colores del club madrileño, ella hizo las valijas y regresó a Buenos Aires junto a sus hijos.

Mientras Rodrigo de Paul aseguraba que la relación con la madre de sus hijos había terminado después del nacimiento de su hijo más pequeño, Camila Homs lo contradecía y marcaba al mes de enero de 2022 como el punto final.

En medio de una disputa legal y económica, se confirmó el romance del futbolista con Tini Stoessel. Mientras que Camila Homs, tiempo después, formó pareja con el futbolista José Sosa y juntos tuvieron a Aitana.