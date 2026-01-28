Bienvenida Aitana: nació la hija de Camila Homs y José Sosa

Camila Homs y José Sosa se convirtieron en flamantes padres de la pequeña de la pequeña Aitana. La modelo dio a luz a la bebé, acompañada por el futbolista de Estudiantes en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires.

Todavía no se conocen “detalles sobre el peso y los pormenores del parto, sí se puede asegurar que ambas se encuentran en perfectas condiciones y que la familia pasa un excelente momento, lleno de felicidad”, según anunció Caras citando a una fuente cercana a la familia.

Esta semana Camila Homs había bromeado con la demora en la llegada de Aitana, que nació ya pasada la fecha estimada de parto.

Camila Homs publicó escribió en sus redes una serie de fotos luciendo la panza de embarazada con la leyenda “llegando a las 40 semanas, esta niña sigue adentro de mi panza”.

image Camila Homs, con los dos hijos que tuvo con Rodrigo de Paul.

Camila Homs, José Sosa y una familia ensamblada

Aitana es la tercera hija de Camila Homs, que ya es la mamá de Francesca y Bautista, los dos hijos que tuvo durante su relación con Rodrigo de Paul.

José Sosa también tiene tres hijas ahora porque es el padre de las mellizas Rufina y Alfonsina, nacidas de su relación con Carolina Alurralde.

Finalmente, la espera terminó para la pareja, que consolida su relación con la llegada de la nueva integrante a la familia ensamblada.