miércoles 28 de enero de 2026
Escribinos
28 de enero de 2026
Felicitaciones.

Bienvenida Aitana: nació la hija de Camila Homs y José Sosa

Camila Homs y José Sosa agrandaron la familia con la llegada de su hija. Ella tiene otros hijos con Rodrigo de Paul y él también con su anterior pareja.

Camila Homs y José Sosa.&nbsp;

Camila Homs y José Sosa. 

Camila Homs y José Sosa se convirtieron en flamantes padres de la pequeña de la pequeña Aitana. La modelo dio a luz a la bebé, acompañada por el futbolista de Estudiantes en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires.

Todavía no se conocen “detalles sobre el peso y los pormenores del parto, sí se puede asegurar que ambas se encuentran en perfectas condiciones y que la familia pasa un excelente momento, lleno de felicidad”, según anunció Caras citando a una fuente cercana a la familia.

Lee además
José Sosa y Cami Hms agrandan la familia.
¡Felicitaciones!

Camila Homs está embarazada de José Sosa y reveló el sexo del bebé
en una entrevista camila homs revelo que perdio un embarazo
intimidad

En una entrevista Camila Homs reveló que perdió un embarazo
Embed

Esta semana Camila Homs había bromeado con la demora en la llegada de Aitana, que nació ya pasada la fecha estimada de parto.

image
Camila Homs, con los dos hijos que tuvo con Rodrigo de Paul.

Camila Homs, con los dos hijos que tuvo con Rodrigo de Paul.

Camila Homs, José Sosa y una familia ensamblada

Aitana es la tercera hija de Camila Homs, que ya es la mamá de Francesca y Bautista, los dos hijos que tuvo durante su relación con Rodrigo de Paul.

José Sosa también tiene tres hijas ahora porque es el padre de las mellizas Rufina y Alfonsina, nacidas de su relación con Carolina Alurralde.

Finalmente, la espera terminó para la pareja, que consolida su relación con la llegada de la nueva integrante a la familia ensamblada.

Temas
Seguí leyendo

Camila Homs está embarazada de José Sosa y reveló el sexo del bebé

En una entrevista Camila Homs reveló que perdió un embarazo

Camila Homs y José Sosa revelaron el nombre elegido para su bebé

La familia de Mick Jagger pide ayuda tras una misteriosa desaparición

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Amenzararon a Karina Mazzocco.  video
Fuerte

Karina Mazzocco fue amenazada de muerte en vivo: de quién sospechan

Las más leídas

Te Puede Interesar

Precocupación en la famila de Mick Jagger. 
Alerta.

La familia de Mick Jagger pide ayuda tras una misteriosa desaparición