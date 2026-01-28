miércoles 28 de enero de 2026
¿Qué pasó?

Banfield, y una venta que no se cierra: por qué Rodrigo Auzmendi no firma con Central

El Taladro llegó a un acuerdo con el Canalla, pero hay una traba que impide cerrar la transferencia del delantero en el epílogo de este mercado de pases.

Banfield transita horas cruciales para cerrar la venta de Rodrigo Auzmendi a Rosario Central, luego de una acelerada negociación en el cierre del mercado de pases. Si bien todo parece encaminado, hasta el momento no hubo oficialización de ningunas de las partes.

Lo que frena la venta, según los medios rosarinos, son cuestiones vinculadas al vínculo que le ofreció el club de Arroyito, pero las charlas siguen abiertas con el entorno del futbolista y las próximas horas serán claves para definir el futuro del delantero del Taladro.

Esto es posible porque, a última hora, la AFA decidió extender por 48 horas el cierre del mercado de pases, con lo cual hasta el jueves a las 17 hay tiempo para cerrar la operación.

El delantero de 25 años, que anotó cuatro goles en 15 partidos en Banfield, es el elegido por Jorge Almirón para ser uno de los suplentes de Alejo Veliz, el titular para el DT, y si se suma peleará con Enzo Copetti por ser la primera alternativa.

Rodrigo Auzmendi
Con la camiseta de Banfield, Rodrigo Auzmedi suma cuatro goles.

Con la camiseta de Banfield, Rodrigo Auzmedi suma cuatro goles.

Banfield espera una resolución

De acuerdo a las diferentes versiones, ambos clubes llegaron a un principio de acuerdo para concretar la venta y aguardan el “OK” del delantero para cruzar los papeles y oficializar una transferencia que es muy importante para club de Peña y Arenales.

Banfield necesita concretar esta venta para ponerse al día con el plantel profesional y levantar las inhibiciones que le impidieron sumar refuerzos en este mercado de pases.

Si esto se consigue en lo inmediato, el club tiene en carpeta varios futbolistas para reforzar el plantel de cara a la actual temporada de la Liga Profesional. Sin embargo, es fundamental que la venta de Auzmendi se cierre en las próximas horas para tener tiempo de poder cerrar alguna incorporación antes del jueves, el día que cerrará el libro de pases.

Nicolás Meriano, luego del punto de Banfield: "Hay ganas de sacar esto adelante"

