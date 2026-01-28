Banfield, y una venta que no se cierra: por qué Rodrigo Auzmendi no firma con Central

Banfield transita horas cruciales para cerrar la venta de Rodrigo Auzmendi a Rosario Central , luego de una acelerada negociación en el cierre del mercado de pases . Si bien todo parece encaminado, hasta el momento no hubo oficialización de ningunas de las partes.

Las diferentes versiones indican que ya hay un acuerdo en la dirigencia del Taladro y la del Canalla por la venta del 80% del pase del futbolista que se destacó en el Torneo Clausura , pero la operación sigue sin cerrarse por cuestiones del contrato del futbolista.

Lo que frena la venta, según los medios rosarinos, son cuestiones vinculadas al vínculo que le ofreció el club de Arroyito , pero las charlas siguen abiertas con el entorno del futbolista y las próximas horas serán claves para definir el futuro del delantero del Taladro.

Esto es posible porque, a última hora, la AFA decidió extender por 48 horas el cierre del mercado de pases, con lo cual hasta el jueves a las 17 hay tiempo para cerrar la operación.

El delantero de 25 años, que anotó cuatro goles en 15 partidos en Banfield, es el elegido por Jorge Almirón para ser uno de los suplentes de Alejo Veliz, el titular para el DT, y si se suma peleará con Enzo Copetti por ser la primera alternativa.

Rodrigo Auzmendi Con la camiseta de Banfield, Rodrigo Auzmedi suma cuatro goles. Club Banfield.

Banfield espera una resolución

De acuerdo a las diferentes versiones, ambos clubes llegaron a un principio de acuerdo para concretar la venta y aguardan el “OK” del delantero para cruzar los papeles y oficializar una transferencia que es muy importante para club de Peña y Arenales.

Banfield necesita concretar esta venta para ponerse al día con el plantel profesional y levantar las inhibiciones que le impidieron sumar refuerzos en este mercado de pases.

Si esto se consigue en lo inmediato, el club tiene en carpeta varios futbolistas para reforzar el plantel de cara a la actual temporada de la Liga Profesional. Sin embargo, es fundamental que la venta de Auzmendi se cierre en las próximas horas para tener tiempo de poder cerrar alguna incorporación antes del jueves, el día que cerrará el libro de pases.