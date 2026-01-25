Nicolás Meriano, luego del punto de Banfield: "Hay ganas de sacar esto adelante"

Banfield lo tuvo, pero no lo supo aprovechar y, en el arranque del Torneo Apertura, igualó con Huracán 1-1 por la Zona B. El defensor Nicolás Meriano analizó el primer partido del Taladro en la temporada y remarcó que la expulsión fue un punto de inflexión en el resulta final.

El ex Belgrano de Córdoba lamentó no haber podido empezar con un triunfo, clave para el objetivo de la permanencia. “Es tristeza, pero más que nada porque nos llevábamos tres puntos en casa. Comenzar el torneo con tres puntos la verdad que era importantísimo, más de cara al grupo que es lo que nos marcaba la victoria, pero sí es una tristeza enorme”, sintetizó en diálogo con Código Banfield.

Pasado, presente y futuro. Las nuevas camisetas de Banfield, un viaje a la historia del club

Banfield y Huracán tuvieron una pretemporada marcada por puntos clave. El equipo de Pedro Troglio no jugó amistosos –decisión del entrenador- y no sumó refuerzos por las inhibiciones que debe levantar el club; mientras que por el lado del Globo ocurrió lo contrario.

“El rival tiene jugadores de jerarquía, de selección, pero este grupo es totalmente para mí, para sacarse el sombrero y valorar porque se tienen una actitud y unas ganas de sacar esto adelante, son merecedores de sacar un poquito más”, rescató Meriano.

La expulsión, punto de inflexión para Banfield

Con Banfield en ventaja, un hombre de más y con posibilidades concretas de otro gol, la expulsión de Santiago Esquivel le fue quitando protagonismo hasta que llegó la igualdad de Percy Caicedo.

“Cambia el juego, más que nada porque teníamos uno más y pasamos a igualarnos en cantidad. Cuando tenés uno de más podés aprovechar de otra manera, tener más la pelota, cuidarte con la pelota, pero sí cambió el partido y ellos más con ímpetu también haciéndonos el gol les da un empujón anímico que a uno medio también que lo tira para atrás, pero siempre es importante sumar”, analizó el central.

También se refirió a la situación de la expulsión y la responsabilidad con la que cargó el volante surgido de las divisiones inferiores del club: “Son chicos, hay que aprender, de estas cosas se aprende. Soy fiel creyente de eso, que de todos los errores se aprende”.

¿Entra otro juvenil en el mediocampo de Banfield?

La expulsión de Santiago Esquivel obliga al entrenador Pedro Troglio a meter mano en el equipo que el jueves visitará a Sarmiento, desde las 21.30, en el estadio Eva Perón, de Junín, clave para el descenso.

Si bien el DT trabajará sobre ese punto, y otros a analizar, es probable que Lucas Palavecino aparezca entre los 11 para la segunda fecha.

Palavecino, de 22 años, oriundo de Adrogué, reemplazó a Mauro Méndez, autor del gol, a falta de nueve minutos para el final del partido disputado en el estadio Florencio Sola.