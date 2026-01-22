Las nuevas camisetas de Banfield, un viaje a la historia del club

Uno de los grandes atractivos en los festejos por los 130 años de vida de Banfield fue la presentación oficial de la nueva indumentaria que utilizará el equipo de Pedro Troglio en la nueva temporada de la Liga Profesional , que arranca hoy con el partido ante Huracán por la primera fecha del Torneo Apertura .

En esta oportunidad, y en sintonía con el nuevo aniversario, el club decidió que las nuevas camisetas lleven a los hinchas a un viaje al pasado, a recordar momentos que marcaron a fuego estos 130 años. Por eso, la indumentaria del 2026 está inspiradas en camisetas históricas del club.

Todos los modelos emulan a las que se usaron en diferentes logros importantes del club. Se replicaron camisetas que se usaron ascensos Primera Nacional, también en el título obtenido en el Torneo Apertura 2009 y en las primeras participaciones internacionales de la institución.

El Taladro usará tres camisetas en la nueva temporada de la Liga Profesional: una blanca, otra negra y la tercera será naranja.

La titular será blanca con una banda verde y está inspirada en la clásica camiseta de Banfield usada en 1951, 1963, 1987 y 2014, entre tantas otras oportunidades.

camiseta titular de banfield Pico Hernández, con la nueva camiseta titular de Banfield. Club Banfield.

La suplente, similar a la principal, será de color negro con una banda verde y remite indudablemente a recuerdos imborrables del ascenso de 2001, como las semifinales ante Instituto y la final ante Quilmes, donde José Luis Sánchez la rompió y se convirtió en ídolo por siempre, y también al campeonato de Primera División que consiguió en 2009, donde fue la camiseta alternativa.

La tercera, que será naranja, también remite a un momento histórico del club, cuando dio el gran salto y dio sus primeros pasos a nivel continental con sus participaciones en la Copa Sudamericana, en 2004, y en la Copa Libertadores, en 2005.

camiseta suplente de banfield Gladys, la actual socia número 1 del club con 90 años, posó con camiseta negra. Club Banfield.

Las camisetas de los arqueros también remiten a dos momentos únicos: el ascenso a la Primera División, de 1987, y el Torneo Apertura, de 2009. Por eso, para esta temporada, se vestirán con réplicas de las que usaron Quinto Pages, en 1987, y Cristian Lucchetti, en 2009. La celeste de Lucchetti será la titular, mientras que la naranja de Pages será la suplente.

Banfield, mucho más que un club de fútbol

Las nuevas camisetas, que están inspiradas en modelos históricos y van en sintonía con los 130 años, se conocieron mediante un video que se exhibió en los festejos de anoche que muestra lo arraigado que está el club con el barrio.

Por eso, en la pieza audiovisual, además de glorias del club de todos los tiempos, estuvo Gladys Mander, la actual socia número 1 del club con 90 años de antigüedad, socios nacidos el 21 de enero, la socia más joven nacida un 13 de diciembre y socios que se anotaron de manera voluntaria. También la familia de Garrafa Sánchez, a 20 años de su partida, y la de Lautaro Bugatto, que siempre está en la memoria y el corazón de los banfileños, como así también integrantes del primer plantel de fútbol femenino del club y del actual.

Todos ellos fueron filmados en diferentes lugares representativos de la ciudad como el estadio Florencio Sola, el Microestadio 110 años, pero también la Iglesia Sagrada Familia y la histórica pizzería Juancito, lugares emblemáticos arraigados a la historia no sólo de la ciudad sino del club. Y todo eso acompañada por la canción “porque yo te amo”, de Sandro, vecino emblema de la ciudad.