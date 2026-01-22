jueves 22 de enero de 2026
En casa.

Banfield debuta en el Torneo Apertura con un duro cruce ante Huracán

En el estadio Florencio Sola, el equipo de Pedro Troglio inicia una nueva ilusión en la Liga Profesional. Arranca a las 20 y con televisación de TNT Sports.

Después de un mes de pretemporada y sin ningún amistoso disputado en la preparación, Banfield debutará este jueves en el Torneo Apertura. En el estadio Florencio Sola, y desde las 20, recibirá a Huracán, con el objetivo de arrancar con un buen resultado el nuevo torneo.

Cómo formará Banfield

En medio de una delicada situación económica, la prioridad para Troglio fue mantener la base del equipo que terminó jugando en el 2025. Y si bien pudo mantener a Ignacio Abraham y a Santiago López García, la reciente salida de Martín Río, sumado al interés de Boca por Agustín Auzmendi, complican ese plan inicial con el que habían arrancado la pretemporada.

En medio de este contexto, y sin un bosquejo previo, el equipo sería muy parecido al que terminó jugando el 2025. En el lugar de Río, que en las próximas horas se sumaría a Talleres, jugaría Santiago Esquivel, mientras que la incógnita está si juega o no Auzmendi.

Pedro Troglio apuntó contra el árbitro.
Otro de los cambios respecto al 2025 sería el ingreso del juvenil Lisandro Piñero, una de las joyas que tiene el Taladro en sus inferiores, en lugar de Gonzalo Ríos, que volvió a Independiente Rivadavia.

Habrá público visitante en el estadio Florencio Sola

El partido que se disputará en Peña y Arenales con parcialidad visitante, ya que se pusieron a la venta 5.000 entradas y 700 plateas para los hinchas del Globo, que se ubicarán en la tribuna Valentín Suárez, antigua tribuna local.

Probables formaciones de Banfield y Huracán

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Tomás Adoryan, Santiago Esquivel, Lautaro Villegas; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi.

Huracán: Hernán Galíndez; Federico Vera, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, Leandro Lezcano; Emanuel Ojeda, Facundo Waller, Thaiel Peralta, Leonardo Gil; Oscar Cortés y Jordy Caicedo.

Hora: 20:00 (TNT Sports)

Árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Silvio Trucco

Estadio: Florencio Sola

Miles de hinchas de Banfield se juntaron en Vergara y Talcahuano para los festejos.
El barrio teñido de verde y blanco.

Con un imponente evento, Banfield celebró sus 130 años de vida

