Banfield recibirá a Huracán con la presencia de público visitante

Banfield será uno de los equipos que dará el puntapié inicial del Torneo Apertura cuando reciba este jueves a Huracán. El duelo entre el Taladro y el Globo será el primero de la temporada con público visitante en el estadio Florencio Sola .

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires aprobó la iniciativa para que los hinchas del club de Parque Patricios acompañen a su equipo en Peña y Arenales.

Sangre joven. Los juveniles de Banfield que están realizando su primera pretemporada con el club

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe) puso a disposición del público visitante 5.700 localidades, distribuidas en 5.000 entradas generales y 700 plateas. Ocuparán el sector popular visitante del recinto banfileño conocido bajo el nombre de Osvaldo Fani.

La última vez que Banfield recibió visitantes fue el 11 de octubre pasado, por la 12º fecha del Torneo Clausura, frente a Racing. La Academia se impuso por 3-1, con goles de Bruno Zuculini -2- y Adrián Balboa. Descontó Bruno Sepúlveda.

Banfield no derrota a Huracán como local desde el Campeonato 2026717.

El comunicado de la APreViDe para Banfield-Huracán

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires a través de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte, Aprevide, informa que el encuentro entre el Club Atlético Banfield y el Club Atlético Huracán el próximo jueves 22 de enero contará con la presencia de público visitante en el estadio Florencio Sola.

Para la parcialidad de Huracán se autorizarán 5.000 entradas generales, y 700 plateas. El partido comenzará a las 20.00 horas.

Hinchada de Huracán en Banfield El sector que ocupará Huracán en cancha de Banfield.

Las autoridades ya se encuentran realizando las tareas de coordinación con ambos clubes y los organizadores para implementar las medidas de seguridad, recorridos para cada parcialidad, planteles, y pautas acordes al evento deportivo.

Inhibiciones y mercado de pases de Banfield

Si bien en su momento el entrenador de Banfield, Pedro Troglio, puso reparos cuando se analizaba esta situación, lo cierto es que la dirigencia del club necesita dinero para paliar su delicado momento económico y saldar las inhibiciones que no le permitieron sumar refuerzos en este mercado de pases.

En ese contexto, el exDT de Gimnasia y Esgrima La Plata consideró en diálogo con Código Banfield que si le dan a elegir prefiere jugar con “toda nuestra gente”, aunque aclaró que “el club necesita ingresos y hay que adaptarse”.

Seis son las inhibiciones que pesan sobre el club, a saber: la de Necaxa de México (Milton Giménez), Atlanta United (Erik López), Independiente del Valle (Joaquín Pombo), Racing de Uruguay (Agustín Alaniz), Insúa Group y las Multas FIFA por los pagos pendientes de los pases de los futbolistas Luis Mago y Nicolás Sosa Sánchez al León de México.

Lo recaudado del partido con Huracán ayudará a ir acomodando las finanzas, mientras se define la salida o no del volante Martín Río a Talleres de Córdoba.