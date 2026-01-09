viernes 09 de enero de 2026
Escribinos
9 de enero de 2026
Oficialmente habilitado.

Qué chances tiene el ex Banfield Milton Giménez de jugar el próximo Mundial para la selección de Paraguay

El ex jugador de Banfield obtuvo la ciudadanía paraguaya y podría jugar el Mundial 2026. Las posibilidades de que Milton Giménez se vista de albirrojo.

Diariolaunion | Leonardo Papaleo
Por Leonardo Papaleo
Milton Giménez, ex Banfield, podría jugar el mundial para la selección de Paraguay.

Milton Giménez, ex Banfield, podría jugar el mundial para la selección de Paraguay.

El delantero de 29 años juega en Boca y podría ser mundialista.

El delantero de 29 años juega en Boca y podría ser mundialista.

Milton Giménez, ex Banfield y actual jugador de Boca, recibió una buena noticia pensando en el próximo mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá en junio de este año. Es que el atacante finalizó los trámites de ciudadanía paraguaya y quedó oficialmente habilitado para ser convocado por Gustavo Alfaro, el entrenador de la Selección Guaraní.

Luego de más de tres meses de gestiones administrativas, el delantero recibió la documentación que certifica su nacionalidad, respaldada por el orígen paraguayo de su padre. Ante la escasez de variantes ofensivas que posee el cuerpo técnico de Paraguay, se aceleraron los trámites para saber si Alfaro puede contar con el jugador para los amistosos previos a la Copa del Mundo.

Lee además
El jugador surgido de las inferiores de Banfield jugará en Grecia.
Baja en el Taladro.

Matías González se va libre de Banfield y jugará en el fútbol de Grecia
Banfield, con la cabeza puesta en el 2026.
Otra buena noticia

Pedro Troglio, feliz: Banfield retuvo a uno de los mejores del 2025

Con este nuevo escenario, el ex Banfield podría ser convocado por Gustavo Alfaro en la próxima fecha FIFA de marzo, donde Paraguay disputará una serie de amistosos internacionales. En caso de concretarse la convocatoria, Giménez competirá por un lugar en el ataque del equipo junto a otros delanteros del ámbito local y del exterior, en una lista que apunta a consolidarse en la recta final rumbo al Mundial 2026.

¿El futuro de Milton Giménez ligado a la Selección de Paraguay?

Con los papeles a su disposición, el ex Banfield podría llegar a ser convocado para los amistosos de la selección guaraní a disputarse en la fecha FIFA de marzo, contra un seleccionado europeo y otro proveniente de Asia o de África.

De esta manera, el atacante pelearía por un lugar en la lista final con otros futbolistas de la Liga Profesional argentina como Álex Arce (Independiente Rivadavia de Mendoza), Gabriel Ávalos (Independiente de Avellaneda) y Ronaldo Martínez (Platense). Además, podría competir con Antonio Sanabria, quien se desempeña en el Cremonese de Italia.

En caso de ser convocado, será el quinto jugador nacido en Argentina que tendrá el plantel de Alfaro, ya que también suelen ser citados el lateral derecho surgido de Racing, Juan José Cáceres, el lateral izquierdo con pasado en Boca, Agustín Sández, el mediocampista Andrés Cubas y el volante ofensivo ex Huracán, Alejandro Romero Gamarra.

milton gimenez boca
El delantero de 29 años juega en Boca y podría ser mundialista.

El delantero de 29 años juega en Boca y podría ser mundialista.

La etapa de Milton Giménez en Banfield

En julio del 2024 Milton Giménez comenzó a ser un futbolista pretendido por varios clubes del fútbol argentino. Durante su etapa en Banfield disputó 58 partidos y convirtió 20 goles, lo cual despertó el interés de Racing y San Lorenzo para contar con sus servicios. Luego de las negociaciones, apareció Boca y se quedó con el atacante por 4 millones de dólares y un contrato vigente hasta diciembre de 2028.

Antes de llegar a Banfield pasó por Atlanta, Ferrocarril Midland, Comunicaciones, Central Córdoba de Santiago del Estero y Necaxa de México. En Boca anotó 17 goles en 59 partidos y en toda su carrera lleva marcados 91 tantos en 280 encuentros.

Ahora le llega la chance de disputar un mundial por primera vez en su carrera, con lo cual los próximos días serán decisivos para saber si Milton Giménez se pone la camiseta de Paraguay con el horizonte puesto en la Copa del Mundo a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Temas
Seguí leyendo

Matías González se va libre de Banfield y jugará en el fútbol de Grecia

Pedro Troglio, feliz: Banfield retuvo a uno de los mejores del 2025

Quiénes son los jugadores elegidos para la pretemporada de Banfield

Los caminos de Banfield y Emanuel Cecchini podrían cruzarse nuevamente: los detalles de la negociación

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Tras destacarse en juveniles, dejan Temperley y se suman a Liniers.
Nuevos caminos.

Qué futbolistas dejaron Temperley y jugarán en la Primera B

Las más leídas

Te Puede Interesar

Wanda Nara y Martín Migueles.  video
En problemas.

Martín Migueles, el ex de Wanda Nara, enfrenta una fuerte demanda judicial