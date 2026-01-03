Pedro Troglio, feliz: Banfield retuvo a uno de los mejores del 2025

Banfield sigue con su preparación con miras a la próxima temporada de la Liga Profesional y en las últimas horas se confirmó una noticia esperada por el entrenador Pedro Troglio : la continuidad del defensor Santiago López García , quien se destacó como lateral derecho del equipo.

El Taladro ejecutó la opción de compra que estaba en el contrato que el futbolista mendocino firmó a principio de 2025 y se quedó con uno de los mejores jugadores que tuvo el ciclo de Troglio en el último semestre.

Sin la posibilidad de sumar refuerzos en este mercado de pases , ya que sigue sin poder levantar las inhibiciones que pesan sobre sus espaldas, uno de los pedidos del entrenador con miras al 2026 fue mantener a los jugadores de mejor rendimiento de año pasado. Y eso se cumplió.

Banfield pudo sostener al lateral izquierdo Ignacio Abraham , al mediocampista central Martín Río y ahora se sumó la continuidad de López García , que se afianzó como el lateral derecho del equipo desde la llegada de Troglio.

santiago lopez garcia López García sigue en Banfield.

Una baja sensible para Banfield

Al único que no tuvo retener fue a Gonzalo Ríos. El mediocampista, que había llegado a préstamo desde Independiente Rivadavia, tenía una opción de compra del 85% del pase a cambio U$S 1.500.000. Sin embargo, Banfield no la pudo ejecutar y por eso el mediocampista se despidió en las redes sociales.

“Tuve un 2025 muy lindo, pasamos por muchas sensaciones, pero decido quedarme con lo positivo. Fui muy feliz. Gracias. Sé que nos volveremos a encontrar”, remarcó en un posteo publicado en su cuenta de X.

El delantero Marcos Arturia, con contrato vigente hasta 2026, no será tenido en cuenta por el entrenador Pedro Troglio de cara a la próxima temporada de la Liga Profesional y no seguiría en el club.

De acuerdo a lo informado oficialmente, la dirigencia del Taladro se encuentra “en negociaciones” para rescindir de manera anticipada el contrato del exdelantero de Temperley y de San Martín de San Juan.

En caso de llegar a un acuerdo, Arturia se sumaría a la lista de los futbolistas que dejaron Banfield en este mercado de pases: el arquero Diego Romero, los mediocampistas Agustín Obando, Gabriel Vega, Matías González y Frank Castañeda, y los delanteros Tomás Nasif y Víctor Ayala.