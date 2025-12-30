La posición de Banfield ante el interés desde Colombia por Gino Santilli

El arquero Gino Santilli regresó a Banfield tras su paso por Cerro Largo, en Uruguay, y ya trabaja bajo las órdenes de Pedro Troglio con miras a la próxima temporada de la Liga Profesional . Sin embargo, a pesar de estar bien considerado por el DT, podría emigrar nuevamente en este mercado de pases .

Santilli fue uno de los mejores arqueros de la liga uruguaya de la última temporada, también lo hizo de buena manera en la Copa Sudamericana, y por eso su nombre seduce a varios clubes importantes de Sudamérica.

Uno de los primeros que mostró interés por el arquero santafecino que pertenece al Taladro fue Nacional de Uruguay , aunque no hubo avances a lo largo de diciembre y el que aceleró en las últimas horas fue América de Cali , quien ya realizó un primer ofrecimiento, según informaron medios colombianos.

La propuesta que el club cafetero le acercó a la dirigencia de Banfield fue la siguiente: un préstamo con cargo por una temporada y con una opción de compra. Sin embargo, fue desestimada rápidamente en Peña y Arenales.

Esto se debe a que el club que preside Matías Mariotto no está dispuesto a negociar un préstamo, solamente va a negociar en caso de una venta. Y de eso tomaron nota en América de Cali, que se movió rápido después de la primera negativa y ofertó comprar un porcentaje del pase de Santilli.

gino santilli El arquero de Banfield tuvo un gran año en Cerro Largo, de Uruguay.

Banfield no respondió hasta el momento, pero está dispuesto a negociar una venta, teniendo en cuenta que necesita vender algún futbolista en el mercado de pases para saldar las deudas que tiene y para levantar las inhibiciones que pesan sobre sus hombros.

Santilli se fue en silencio de Banfield y brilló en Uruguay

El arquero se marchó a préstamo a Cerro Largo, de Uruguay, sin tener recorrido en el primer equipo del Taladro, ya que se fue con un apenas un partido jugado en la primera del Taladro: en la derrota 1-3 ante Rosario Central de 2021, cuando alrededor de 20 futbolistas se contagiaron en Covid-19 y saltó a la cancha un equipo plagado de juveniles.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AdrianoSavalli/status/2005094821682446774&partner=&hide_thread=false América de Cali hizo una oferta formal por Gino Santilli, como contó @ramisoria18. Préstamo con cargo. La intención de Banfield es que solamente salga por venta . pic.twitter.com/BW2C1ZSdRN — Adriano Savalli (@AdrianoSavalli) December 28, 2025

Después de ese partido, Gino Santilli no volvió a ser considerado y a mediados de 2023 fue cedido a préstamo, con el objetivo de que sume minutos de juego. Y de qué manera lo cumplió: en Cerro Largo, acumuló 68 partidos y en 24 encuentros mantuvo su valla en cero, siendo uno de los mejores del equipo.

Este año tuvo un papel clave en la clasificación de su equipo de la Copa Sudamericana, también en la fase de grupo, ya que su equipo finalizó segundo y clasificó al Repechaje por un lugar en los octavos de final, y en el torneo local uruguayo, siendo el octavo arquero con la valla menos vencidas de la temporada. Además, este año se hizo viral por el gol de arco a arco que convirtió en el triunfo por 2-0 de su equipo ante Liverpool.