Banfield suma un nuevo hincha internacional: el controversial William Banks

Un inesperado hincha sumó Banfield a su familia en la antesala de una nueva temporada de la Liga Profesional . Se trata el influencer norteamericano William Banks , quien se hizo conocido por el programa “Paren la Mano” de Vorterix y que peleó en el reciente evento “Párense de Manos” .

Banks, un controvertido comediante de los Estados Unidos que ganó notoriedad en Argentina en el último tiempo a través de su visita al programa que conduce Luquitas Rodríguez , sorprendió con sus declaraciones en una entrevista que le realizaron en Diario Olé, en la que le preguntaron de qué club es de la Argentina y él, sin dudarlo, respondió Banfield .

A pesar de que, por lo general, un extranjero tienen por hacerse hincha de uno de los clubes grandes de Argentina, generalmente Boca o River, teniendo en cuenta que son los más conocidos a nivel mundial, Willy Banks optó por el Albiverde y así la familia del Taladro suma un nuevo hincha internacional .

El cariño del influencer norteamericano por el Taladro surgió a partir de una de sus últimas visitas al país cuando fue invitado a ver un partido del equipo de Pedro Troglio en el estadio Florencio Sola. Ese partido fue ante Racing y a pesar del resultado, que fue derrota por 3-1 , Banks se hizo hincha del equipo.

“Solamente veo fútbol de Banfield. En octubre vi el partido el juego (vs Racing). Soy hincha de Banfield. El Taladro. Boca Juniors, River Plate… Banfield”, remarcó, en un forzado castellano, durante la reciente entrevista que le realizaron en el diario deportivo.

La historia de William Banks, el nuevo fan del equipo de Pedro Troglio

Willy es un comediante de Nueva York, que tiene que 28 años y que se hizo famoso por realizar una maniobra de criptomonedas. Él creó una cripto trucha, recaudó una fortuna y donó ese dinero a Palestina. Por este motivo, estuvo preso, pero se escapó de la cárcel en medio de un motín. Subió videos de su fuga de prisión junto a otros detenidos y publicó fotos en la que se burlaba de la policía. También se filmó discutiendo con otros presos cuando estuvo encerrado.

william banks El nuevo hincha de Banfield se hizo conocido en el programa "Paren La Mano".

Banks salió a la fama en las redes por decir que estuvo 10 años en un planeta llamado "Car World", un planeta con humanos de tres manos y aspectos extraños, y asegura que está buscando a un ser que lo tuvo raptado, en este mundo de fantasía.