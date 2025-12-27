Tomás Adoryan renovó contrato con Banfield y sigue en el equipo de Pedro Troglio

Banfield ya trabaja con la cabeza puesta en la próxima temporada de la Liga Profesional y este viernes aseguró la continuidad del mediocampista Tomás Adoryan, quien renovó su contrato con la institución y seguirá siendo parte del plantel que comanda Pedro Troglio en el 2026.

El volante ofensivo, de 24 años y oriundo de Misiones, firmó esta tarde el nuevo contrato que lo vinculará con el Taladro hasta diciembre del 2027 y de esta manera cierra un año deportivo muy positivo en lo personal.

Se lo aseguró. Banfield le hizo contrato a una nueva promesa del club

En el 2025, Adoryan se pudo afianzar en el primer equipo del Taladro luego de su préstamo por Rampla Juniors, de Uruguay, y además fue convocado a la Selección de Armenia , donde disputó dos partidos amistosos.

El buen año deportivo del mediocampista se sustentan en los 24 encuentros que disputó en la primera de Banfield, teniendo bastante participación tanto en la etapa de Ariel Broggi como en la de Troglio .

Pedro-Troglio-Banfield-Olimpia-Liga-Auzmendi Con el actual DT de Banfield, Adoryan jugó 12 partidos

En el Torneo Apertura, el jugador de descendencia armenia disputó 11 encuentros, de los cuales fue titular en siete, y anotó un gol (en la derrota 1-3 ante Unión de Santa Fe). En tanto, en el Torneo Clausura, jugó 12 partidos, cinco como titular, y no convirtió goles. Estuvo en cancha 1.066 minutos en total.

Banfield volvió a los entrenamientos

El plantel profesional del Taladro regresó este viernes a los entrenamientos en el predio de Luis Guillón e inició la puesta a punto con miras a la próxima temporada de la Liga Profesional.

Entre las cuestiones más relevantes se destacan los regresos de Gino Santilli, Lautaro Villegas y Federico Medina, quienes regresaron de sus préstamos y arrancarán la pretemporada con el resto del plantel. También fueron subidos a primera Mateo Mendizábal y Marcos López.