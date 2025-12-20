Banfield le hizo contrato a una nueva promesa del club

Es volante, tiene 20 años, y es la nueva ilusión de Banfield.

Mientras se trabaja en levantar las inhibiciones para el armado del nuevo equipo, Banfield avanza en otras cuestiones y se aseguró a una de las joyas de sus divisiones inferiores con miras a las próximas dos temporadas de la Liga Profesional .

Valentín González , mediocampista categoría 2005, firmó su primer contrato con la institución y rubricó un vínculo hasta diciembre de 2007, cumpliendo así uno de sus sueños dentro del fútbol.

“Firmé mi primer contrato profesional y estoy orgulloso de vestir estos colores y estoy convencido que lo mejor está por venir”, remarcó González en un posteo publicado en su cuenta persona de Instagram, tras estampar la firma en Banfield.

“Llegué a este club con apenas 7 años, lleno de sueños e ilusiones, y la verdad que estoy agradecido a todas las personas que fueron parte de este camino, en especial a mí familia a mi representante”, agregó en su publicación.

“Tato”, como se lo conoce en el predio de Luis Guillón, es oriundo de la ciudad de Claypole, Partido de Almirante Brown, y defiende los colores del Taladro desde 2012. Llegó para jugar en pre-infantiles y, de a poco, fue haciendo su camino, destacándose en las diferentes categorías juveniles hasta llegar a Reserva.

Una de sus mayores virtudes es la pegada, tanto con la pelota detenida como en movimiento, y se puede desempeñar como enganche o volante por izquierda.

Banfield, y el mercado de pases

Banfield necesita levantar las inhibiciones para poder sumar refuerzos en este mercado de pases, pero mientras tanto busca opciones para potenciar el equipo de cara a la próxima temporada.

matias mariotto banfield El presidente de Banfield habló sobre la realidad en el mercado de pases. Club Banfield.

Desde el club, el presidente Matías Mariotto se mantiene con confianza para poder incorporar futbolistas en este receso de verano, y eso lo dejó en claro en la última Asamblea.

Por eso, de a poco, barajan diferentes posibilidades junto al entrenador Pedro Troglio y uno los futbolistas que interesa en el club es el delantero Valentino Simoni, goleador de la Reserva de Boca. Ya pidieron condiciones por él y analizan realizar una oferta formal en las próximas semanas.