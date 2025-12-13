Rodrigo Auzmendi, delantero de Banfield, está en la órbita de dos clubes rusos

El mercado de pases comienza a hacer ruido. En los últimos días, ciertos rumores se instalaron en Banfield por los sondeos de dos clubes de la Premier de Rusia por un delantero del plantel que comanda Pedro Troglio . De quién se trata: Rodrigo Auzmendi , uno de los refuerzos que llegaron al Taladro para el Torneo Clausura.

Con el plantel de Banfield de vacaciones y retornando el viernes 26, los movimientos habituales con miras a la próxima temporada comienzan a asomar. Lo cierto es que la información brindada por el periodista Germán García Grova, especialista en mercados de pases, da cuenta que Ajmat Grozni y FC Sochi mostraron su interés por el goleador nacido hace 24 años en Adolfo Gonzales Chaves.

La avanzada rusa vuelve a hacer foco en la institución de Peña y Arenales, ya que en agosto pasado CSKA Moscú compró al lateral derecho Ramiro Di Luciano a cambio de US$1.8 millones por el 80% del pase y otros US$600 mil por objetivos cumplidos.

Rodrigo Auzmendi, que llegó por pedido de Pedro Troglio, ya que el entrenador lo enfrentó en Honduras cuando dirigía a Olimpia frente a Motagua a cambio de US$25 mil, tuvo un buen arranque en el último Torneo Clausura, luego fue perdiendo terreno y volvió al gol frente a Lanús, partido en el que aseguraron la permanencia.

Tanto Ajmat Grozni como FC Sochi cumplen campañas disímiles en la Premier League de Rusia, mientras el primer se ubica en la octava posición tabla, el otro marcha último, en puesto de descenso.

La actualidad de Rodrigo Auzmendi en Banfield

En el caso de que así sea, no sería la primera incursión del bonaerense en el Viejo Continente. A los 19 años, formó parte del FC Porto Sub-19 en Portugal, donde jugó ocho partidos y marcó un gol, aunque su paso quedó marcado por la pandemia que frenó su proyección.

En 15 partidos con Banfield anotó cuatro goles (los restantes a Newell´s, Barracas Central y Estudiantes de La Plata) y dos asistencias. Tiene contrato hasta diciembre de 2026. Si bien Banfield tiene los derechos del jugador, se abre la puerta a una posible transferencia.

Para el DT de Banfield el delantero es una pieza clave, por lo que habrá que ver si llega una oferta oficial por Rodrigo Auzmendi. Por el otro jugador que mostraron interés es el volante creativo Gonzalo Ríos, que lo tiene en órbita Barcelona de Ecuador. Pedro Troglio, en tanto, le pidió al presidente Matías Mariotto la continuidad de tres jugadores: el lateral izquierdo Ignacio Abraham, el lateral/volante derecho Santiago López García y el volante central Martín Río.